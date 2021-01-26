Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19 в Бишкеке. По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1402 человека, у которых ранее подтвердили коронавирус или внебольничную пневмонию.

Штаб сообщил, что за сутки выявили 97 новых случая COVID-19. Больше всего их в Чуйской области и в Бишкеке:

Бишкек — 42;

Ош — 2;

Чуйская область — 40;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 6;

Джалал-Абадская область — 2;

Баткенская область — 1.

За последние сутки в статистике штаба нет ни одного зараженного медика по стране. В целом же медицинских работников с диагнозом COVID-19 за время пандемии выявили 4168 человек, из них выздоровели уже 4077 человек.

В целом же, по данным штаба КР по коронавирусу, за все время пандемии в стране выявили 84 068 случаев заражения. Уже выписаны и вылечены 80 182 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

