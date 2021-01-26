Госпредприятие «Кыргыз темир жолу» на сайте госзакупок разместило заявку о поиске специалистов, готовых обновить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства железной дороги Балыкчы (Рыбачье) — Кочкор — Кара-Кече.

За переделку ТЭО проекта там готовы отдать 110 млн сомов. Рассказываем, чем этот проект важен для Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Что это за проект?

Летом 2020 года минтранс вынес на общественное обсуждение проект строительства 186-километровой железной дороги Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече.

Она позволит возить уголь напрямую из Кара-Кече до Балыкчы и оттуда в Бишкек на ТЭЦ и другие объекты, а также в другие населенные пункты. Сейчас кара-кечинский уголь везут автомашинами до Балыкчы, а потом перегружают в вагоны и уже в них везут в его в Бишкек и другие пункты назначения.

Минтранс считает этот способ слишком дорогим, так как из-за проезда груженного углем транспорта, дороги в двух областях изнашиваются быстрее. Сам уголь тоже страдает от постоянных перегрузок.

Кроме того, угольная пыль, которая при погрузке в Балыкчы в вагоны идет на озеро Иссык-Куль и прилегающие к нему территории, вредит экологии региона и озерной акватории.

Сколько будет стоить новая дорога?

Экс-глава минтранса Жанат Бейшенов в справке-обосновании привел данные о том, что министерство обращалось за составлением предварительного ТЭО в несколько компаний.

Казахская компания ТОО «Транспроект-К» , которая этот проект дороги разработала в 1992 году и позже обновляла, в 2015 году представило обновленные данные по объему работ и стоимости проекта. Согласно данным казахстанской компании стоимость строительства составила $ 5,2 млн за 1 км.

АО «Институт экономики и развития транспорта» (дочка ОАО «Российские железные дороги») в 2019 году оценило строительство только на участке Балыкчы – Кочкор в $ 5,3 млн за 1 км по российским стандартам. Оно же подсчитало, что по афганским стандартам работы обойдутся в $ 4,3 млн (в Афганистане есть похожий проект Мазари-Шариф – Герат).

Также в качестве примера республикой рассматривался опыт Монголии по строительству железнодорожной линии Зуунбайан – месторождение угля Таван-Толгой и от месторождения Таван-Толгой до КПП Гашуунсухайт на монголо-китайской границе для экспорта угля в Китай.

Известно, что в Монголии строительство ведут госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой» (недропользователь месторождения) и «Железная дорога Таван-Толгой».

«В связи с привлечением собственных сил и средств [в этих проектах] достигается экономия расходов на строительство. Так, стоимость пути составляет около $1,3 млн за 1 км по сравнению с оценкой в $ 3-3,5 млн за 1 км, которую предоставили иностранные инвесторы и подрядчики», — отмечал Бейшенов в справке-обосновании проекта.

Откуда в Кыргызстане деньги на новую дорогу?

«Кыргыз темир жолу» предлагало строить дорогу «за счет мобилизации внутренних и внешних источников финансирования», в том числе за свои средства. При условии, что государство освободит госпредприятие от обязательств по уплате 50% прибыли в государственный бюджет.

Оно за десять лет (с 2010 года по 2019 год) перечислило в государственный бюджет 2,4 млрд сомов в качестве отчислений от чистой прибыли, в год это примерно по 662 млн сомов.

«Кыргыз темир жолу» в проекте главы минтранса предложило, что «данные средства могут быть полностью направлены на проведение строительных работ по проекту либо на погашение задолженности в случае привлечения дополнительных (заемных) средств на реализацию проекта».

Госпредприятие «Кыргыз темир жолу» не раз при этом за последний год оказывалось в центре коррупционных скандалов.

Скандалы с «Кыргыз темир жолу»

В конце ноября 2020 года около 10 сотрудников предприятия вышли на митинг с требованием отставки гендиректора «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова. По их словам, Дашков может быть причастен к отмыванию денег и коррупции на предприятии.

До этого в феврале 2020 года сотрудники охраны госпредприятия потребовали отставки своего руководителя Нурлана Тамаева. Они жаловались на массовые увольнения, возможную продажу рабочих мест и непрофессионализме начальника.

Сам Тамаев все обвинения отрицал, а критику сотрудников списал на обиду за увольнение.

Также бывшего главу «Кыргыз темир жолу» Канатбека Абдыкеримова, 15 июня 2020 года задержал ГКНБ. Его подозревали в «мошенничестве в особо крупном размере».

По данным ГКНБ, ответственные лица госпредприятия наладили коррупционную схему, при которой госзакупки производились по завышенным ценам, а бывший руководитель предприятия получал откат в размере от 8% до 15% от суммы заключенного договора.

В комитете тогда отметили, что экс-руководитель необоснованно завысил ежегодный бюджет, предусмотренный на приобретение товарно-материальных ценностей до 1,5 млрд сомов.

Сумму причиненного ущерба тогда оценили в более чем 22 миллиона сомов. Всего было задержано четыре человека из бывшего и действовавшего руководства «Кыргыз темир жолу», а также представитель компании-поставщиков.

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