Законопроект о «специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области, включающем туристическо-развлекательный комплекс» 25 января вынесли на общественное обсуждение на сайте парламента.

Инициаторы законопроекта депутаты Бактыбек Турусбеков и Дастан Джумабеков предлагают выделить 1200 га на базе аэропорта Тамчи, и построить там «семь гостинично-развлекательных центров с разрешением на ведение игорного бизнеса» для иностранцев.

Законопроект предлагается принять для «формирования привлекательной среды для внутренних и иностранных инвесторов, а также привлечения иностранных инвестиций в экономику и пополнения бюджета» страны.

Что предлагают депутаты?

На базе этой специализированной территории будет действовать другой правовой режим, чем в остальной стране: там разрешат деятельность казино, игровых автоматов, компьютерных симуляторов и другие азартные игры.

Предлагаемая игровая зона будет работать в специальном административном районе со своими законами:

особый валютный режим, при котором можно будет иностранцам и юридическим лицам рассчитываться между собой любой иностранной валютой по согласованию;

упрощенная безвизовая процедура посещения для иностранных граждан;

штат игорных заведений должен не менее чем на 50% состоять из кыргызстанцев, при этом не менее 10% – на руководящих и начальствующих должностях;

игорные заведения запретят посещать всем кыргызстанцам (кроме персонала), иностранцам младше 21 года и ограниченно дееспособным лицам, а также тем, кто был ранее включен в черный список на посещение игорных заведений;

особая категория распределения дохода: 40% в бюджет, 60% инвестору;

контролировать район будет особый уполномоченный государственный орган.

Способ пополнить бюджет

В справке-обосновании к законопроекту заявлено, что сейчас развитие страны направлено не только на крупные проекты в области энергетики и горной промышленности, но и на «переход к инновационному типу экономики, основанному на оказании услуг и развитии туристической индустрии».

Инициаторы отмечают, что 1 января 2012 года на территории Кыргызстана была запрещена игорная деятельность, а в 2015 году – деятельность тотализаторов и букмекерских контор.

«Запрет на игорную деятельность привел к прямым потерям государственного бюджета на сумму более чем в 600 млн сомов в год и закрытию более 11 тысяч рабочих мест», – написано в справке-обосновании.

При этом инициаторы признают, что запрет руководствовался «благими намерениями защиты уязвимых слоев населения,попадающих в зависимость от азартных игр», поэтому в игорные заведения Джумабеков и Турусбеков хотят допустить только иностранных граждан.

В справке-обосновании отмечается, что законопроект разрабатывали с учетом опыта России, Казахстана, Сингапура, США, Монако и Макао.

Предлагаемый законопроект также предусматривает внесение изменений в законы о запрете игорной деятельности и о лицензионно-разрешительной системе, и в Уголовный и Налоговый кодексы.

Это уже не первый раз, когда чиновники Кыргызстана предлагают в той или иной форме возобновить игорную деятельность на территории страны.

Казино в аэропортах

В 2015 году Министерство экономики предложило похожий законопроект — построить центры с казино и игровыми автоматами возле кыргызских аэропортов, в которые могли бы играть только иностранцы.

Эти игорные зоны предлагалось создать в Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях. На этих территориях должен был особый валютный режим — свободное обращение иностранной валюты.

Официально эти зоны должны были называться «специализированными международными торгово-выставочными центрами, включающими развлекательно-игорный комплекс».

За полгода инициатива не встретила одобрения общественности, и проект правительства был приостановлен в мае 2016 года.

Казино на бывшей авиабазе

В сентябре 2019 года депутат Дастан Бекешев предлагал превратить территорию бывшей американской авиабазы в игровой центр для иностранцев.

«Что мы имеем сейчас? Эта территория раскурочена. Там разворована вся инфраструктура, которая была построена американцами. Мы очень по-варварски отнеслись к передаваемому имуществу. Территория никак не используется. Если говорить о поступлениях, то при правильной раскрутке, гарантиях того, что это казино завтра не закроют депутаты, мы смогли бы зарабатывать более миллиарда сомов», — отметил депутат.

Казино хоть где-нибудь

В марте 2020 года депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов предложил открыть казино для иностранцев в Иссык-Кульской и Баткенской областях.

Тогда комитет рассматривал поправки в закон о запрете игорной деятельности — предлагалось закрыть бинарные опционы.

«Надо ввести штраф для казино, которые впустят кыргызстанцев в свое заведение, в размере 50-100 тысяч долларов США», — отметил Нурматов в ходе обсуждения.

Депутат Торобай Зулпукаров выступил против, заявив, что казино в Кыргызстане не должны работать ни в какой форме.

«Нельзя вновь открывать казино в республике. Попытки открыть казино уже были, но благодаря принципиальной позиции депутатов это было остановлено», — сказал он.

Запрет игорной деятельности в Кыргызстане

Закон «О запрете игорной деятельности» был принят большинством голосов депутатами парламента в конце сентября 2011 года. В список заведений, у которых отозвали лицензии, попали 25 казино и 35 игровых залов.

Власти Кыргызстана начали отзывать лицензии с 1 января 2012 года, когда закон вступил в силу.

Инициатор законопроекта, депутат Бакытбек Джетигенов из «Ар-Намыса» отмечал, что казино и игровые автоматы «негативно» воздействуют на нравственное и психическое состояние лиц, увлекающихся азартными играми.

Тогда же инициативу поддержала экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, которая заявила в своем видео-блоге, что деятельность казино «пагубно» влияет на общество.

В день принятия закона у здания парламента владельцы и сотрудники игорных заведений проводили митинг. Около 700 человек выступали против принятия законопроекта и говорили, что в случае закрытия казино и игровых залов «без работы останутся 15 тысяч человек».

Позже, в мае 2015 года, этот закон дополнили запретом на букмекерские конторы и тотализаторы.

В августе 2017 года гражданские активисты подняли вопрос того, что несмотря на запрет, казино в Кыргызстане работать не перестали.

Они заявили, что в Бишкеке на пересечении улиц Чуй и Суйумбаева, Абрахманова и Московской в помещениях под вывеской интернет-клубов и в заведениях без вывески организуются азартные игры.

Активисты заявили, что готовы показать точные адреса этих заведений, и что эту сеть заведений с 2008 года содержит мужчина по прозвищу Сан.

Несмотря на это, тогда руководство финпола не прокомментировало ситуацию.