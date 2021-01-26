Первую зарубежную рабочую поездку после инаугурации Садыр Жапаров совершит в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь победителя досрочных президентских выборов Галина Байтерек.

Она подтвердила информацию, которая появилась в ряде СМИ от лица вице-премьера Равшана Сабирова накануне. Он заявлял, что Жапаров не только совершит визит в РФ, но и обсудит там газовый вопрос.

Байтерек опровергла то, что Жапарова в России никто не ждет и не хочет принимать.

«Избранный глава государства намерен осуществить свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию. Работа в данном направлении уже ведется. Совместно с российской стороной прорабатываются даты и содержание предстоящего визита. Информация о том, что Россия якобы не готова принять Садыра Жапарова, не соответствует действительности», — сказала Байтерек.

Однако ранее Жапаров уже дал согласие, что первый визит у него будет в другую страну. Когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой на досрочных президентских выборах 10 января, то пригласил его нанести визит в качестве президента.

По информации пресс-службы президента Казахстана, первый визит Жапаров обещал сделать в его страну.

«Касым-Жомарт Токаев пригласил Садыра Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Кыргызский руководитель принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан. Он также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением парламентских выборов», — говорится в заявлении Акорды.

Аппарат президента Кыргызстана и Галина Байтерек это заявление не опровергали.

Досрочные выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана стали последствием политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов 4 октября. Тогда на фоне беспорядков из колонии был освобожден политик Садыр Жапаров, отбывавший 10-летний срок за взятие заложников.

При поддержке сторонников, Жапаров за короткое время занял пост премьер-министра, а затем и и.о. президента. Занимая эти должности, он сделал ряд кадровых перестановок, назначив на ключевые должности своих соратников. Так на пост главы ГКНБ был назначен Камчыбек Ташиев — соратник и друг Жапарова.

После того, как Жапаров начал предвыборную кампанию, пост и.о. главы государства занял Талант Мамытов — еще один соратник Жапарова.

Кроме кадровых перестановок, Жапаров был одним из главных инициаторов референдумов по изменению Конституции и выбору формы правления.

Обе эти инициативы были сразу раскритикованы юристами и общественностью.

Несмотря на это, референдум по выбору формы правления в Кыргызстане прошел 10 января — в один день с выборами президента. По данным ЦИК, большинство избирателей проголосовали за президентскую форму правления и за Садыра Жапарова в качестве президента.