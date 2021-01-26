Глава госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Жыргалбек Сагынбаев 26 января на брифинге сообщил, что Россия готова открыть производство российских вакцин от коронавируса в Кыргызстане.

По его словам, производство начнут уже в первом квартале этого года. Но пока неизвестно, сколько будет стоить для кыргызстанцев вакцина, произведенная в Кыргызстане.

Как выберут производителя вакцины?

Сагынбаев сообщил, что Россия готова открыть производство российских вакцин в Кыргызстане. По его словам, кыргызская делегация была в Москве, посещала заседание Высшего Евразийского экономического совета, встречалась с членами правительства РФ и потенциальными инвесторами.

Сам Сагынбаев же переговорил с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым.

«Он [Мантуров] сказал, что если Кыргызстан определит в ближайшее время компанию-производителя, которая будет соответствовать всем стандартам для производства вакцины, а Россия отправит комиссию, которая решит, подходит ли компания для производства», — сказал Сагынбаев.

Он отметил, что компанию-производителя выберет Минпромторг России, а кандидатов предложит Госкомитет промышленности Кыргызстана.

«Потенциальные кандидаты уже побывали на переговорах в ведомстве. Финансовые вопросы будут решать компания-производитель и Минпромторг, а правительство Кыргызстана должно создать условия. Из бюджета деньги выделяться не будут», — пообещал Сагынбаев.

Где и в каком объёме откроют производство?

Пока неизвестно. Место производства будет зависеть от того, какую компанию выберет российская сторона: компании-кандидаты есть и в Бишкеке, и в других регионах.

«В первом квартале работы уже должны вестись, так как болезнь не дремлет и идёт семимильными шагами. Мы должны подготовиться», — сказал глава ГКПЭН.

Сагынбаев отметил, что Кыргызстану необходимо около 5 млн доз.

«Давайте чисто математический способ, мы попросили у России предоставить 500 тысяч доз бесплатно для Минздрава. Остаётся 6 млн, из них около одного млн за границей, соответственно мы должны произвести около 5 млн доз», — сказал он.

А кыргызстанцам вакцина будет доступна?

По словам Сагынбаева, пока неизвестно, по какой цене будет продаваться вакцина. Цену определит внутрирыночный механизм и компания-производитель, но правительство проследит за тем, чтобы она была доступной для населения.

«Конечная задача, чтобы у компании не было сверхприбыли и цена действительно была доступна для каждого жителя Кыргызстана. Это очень важно», — подчеркнул он.

Есть ли в Кыргызстане специалисты для этого проекта?

По словам Сагынбаева, есть. Есть фармацевты, которые производят лекарственные препараты и если будет необходимость, то российская сторона обучит их, так как это «первый опыт производства вакцин».

Глава ГКПЭН отметил, что производство вакцины в Кыргызстане не только сделает ее доступнее для граждан, но и даст новые рабочие места, а также опыт в создании подобных препаратов.

Кто будет проверять качество вакцин?

Сагынбаев отметил, что качество вакцин будет проверять минздрав и cанэпиднадзор.

«Конечный продукт по линии Минздрава пойдёт. Есть межведомственная группа, которая будет работать и постоянно этим заниматься», — сказал он.

Где ещё производят российские вакцины?

По словам Сагынбаева, аналогичные производства уже развернуты в Казахстане и Беларуси. В Казахстане российскую вакцину производят на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

Какие российские вакцины от коронавируса могут производить в Кыргызстане?

Регистрацию в России прошли российские вакцины от COVID-19 «Спутник V» института Гамалеи и «Эпиваккорона» центра «Вектор». Ещё одна вакцина «Ковивак» центра имени Чумакова РАН ожидает регистрацию в российском Минздраве.

«Спутник V» является на данный момент наиболее востребованной в России. Её эффективность по результатам промежуточных исследований составляет 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Вакцину вводят двукратно, с интервалом в три недели. Иммунитет вырабатывается через три недели после введения второго компонента вакцины. А условия хранения вакцины -18℃.

Про эффективность «Эпиваккороны» и «Ковивака» ещё нет данных. Но условия хранения обоих вакцин составляет 2–8 °С (условия обычного холодильника).

Какие вакцины может получить Кыргызстан?

Ранее глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что Кыргызстан может отказаться от бесплатных доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech, так как в стране нет необходимых холодильников для их хранения.

* Кыргызстану в рамках Глобального альянса COVAX бесплатно было выделено 1 млн 200 тысяч доз вакцины Pfizer. Вакцина должна содержаться при -70⁰.

Но затем он опроверг свои слова, заявив, что минздрав не отказывался от вакцин.

Затем уже 21 января Бейшеналиев заявил, что минздрав получит холодильник для хранения вакцин от Агентства США по международному развитию USAID. Но и эта информация оказалась неправдивой.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявила, что пресс-служба минздрава будет извиняться за необдуманные высказывания министра.

На брифинге 22 января глава минздрава заявил, что «вопрос обеспечения холодовой цепью, холодильниками для хранения вакцин, и транспортировкой будет прорабатываться с международной организацией UNICEF».

Однако, в UNICEF заявили, что в настоящее время нет планов по закупке такого оборудования.

23 января министр здравоохранения сообщил о том, что Кыргызстан попросил у России 500 тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник V», однако подтверждения от России ещё нет.

«Подтверждения от России пока нет. Мы написали письмо. Это была просьба министра здравоохранения России, чтобы решить вопрос на высоком уровне. Когда я был с визитом в Москве, просил решить этот вопрос», — сказал Бейшеналиев.