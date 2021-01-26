Подозреваемый в поджоге на рынке Орто-Сай, фото: ГУВД Бишкек

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что в столице задержали подозреваемого в поджоге на рынке Орто-Сай в ноябре 2020 года.

Задержанным оказался мужчина 1979 года рождения, его водворили в ИВС ГУВД Бишкека, ведётся следствие.

Пожар на столичном рынке Орто-Сай вспыхнул в ночь на 9 ноября 2020 года. К тушению пожара привлекли пять пожарных расчетов, сотрудников МВД и водовоз. Площадь возгорания составила 1 800 квадратных метров. Сгорело двухэтажное здание, где были швейные цеха и 9 торговых точек.

Позже милиция зарегистрировала этот факт в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и начали досудебное производство.