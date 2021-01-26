Фото: AKIpress

Пресс-служба УВД Октябрьского района 26 января сообщила, что в Бишкеке 36-летнего владельца кафе «Nova» задержали по подозрению в мошенничестве.

По данным милиции, 16 декабря к ним с заявлением обратился бишкекчанин. Он заявил, что пострадал от действий владельца кафе Nova.

По словам заявителя, он ранее купил это кафе, отдав владельцу 2-комнатную квартиру, две машины «Форд Мондео» стоимостью более 877 тысяч сомов, и «Мерседес Виано» стоимостью более 3,3 млн сомов.

Позже мужчина выяснил, что владелец уже перепродал это же кафе другим покупателям.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество». Подозреваемого задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.