И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев 25 января на рабочем совещании мэрии с руководителями структурных подразделений и городских служб рассказал о предстоящих выборах в горкенеш и о том, как мэрия будет бороться со стихийней торговлей.

Выборы в горкенеш

Тулобаев заявил, что «посадит в тюрьму» всех работников мэрии, кто вмешается в предстоящие выборы в Бишкекский горкенеш.

«Все: МТУ, акимиат, органы безопасности, аппарат мэрии, если кто-то вмешается в выборы — не обижайтесь. Я обещаю вам провести такие честные выборы, каких еще не было в истории. Если я узнаю, что кто-то дал деньги или получил, я направлю все свои силы, чтобы посадить этого человека», — пообещал и.о. мэра.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что выборы в горкенеш Бишкека состоятся 11 апреля 2021 года. Согласно графику выборов ЦИК, опубликованному на сайте комиссии, выборы должны пройти поэтапно в 418 местных кенешах, включая 16 городов по всей стране.

Первыми выборы в местные кенеши должны пройти в Бишкеке, Нарыне, Кара-Куле, Баткене, Кызыл-Кие, Сулюкте, Исфане, Таласа, Узгене, Канте, Орловке, Каинды, Шопоков, Кербене, Кочкор-Ате и Чолпон-Ате.

Бишкекский городской кенеш – выборный представительный орган городского самоуправления, избираемый непосредственно городским сообществом и осуществляющий свою деятельность на коллегиальной основе.

Срок полномочий депутатов БГК – 4 года, а численный состав составляет 45 депутатов.

«Бороться со стихийной торговлей не хватает сил»

И.о. мэра заявил, что сил мэрии на борьбу с уличными торговцами не хватает, поэтому он направил письмо в ГКНБ с просьбой выслать группу силовиков. По его словам, некоторые должностные лица покрывают незаконную стихийную торговлю, получая за это деньги.

«Я понимаю уличных торговцев, но нельзя допускать стихийную торговлю, уважаемые акимы. Про тех, кто сидит на базаре и совершает саботаж, я хочу сказать, что я два дня назад обратился с письмом в ГКНБ с просьбой выслать группу, чтобы бороться со стихийней торговлей. Моих сил на это уже не хватает. Мы уже сказали торговцам, чтобы они работали внутри базара, зачем они выходят на улицы», — возмутился Тулобаев.

Он отметил, что теперь мэрия будет «жестко» работать с этой проблемой. Хотя 18 января на встрече с работниками рынка Балбак Тулобаев обещал, что «не станет выгонять продавцов торговать в других местах», а построит им крышу и прилавки, где они смогут работать в хороших условиях.

Тулобаев прибыл на рынок в тот день, когда как неизвестные мужчины напали на продавщиц Ошского рынка на западе Бишкека. Женщины стояли у уличных прилавков, когда мужчина подошел, скинул продукцию на пол и позвал милицию. По данным 24.kg, это были сотрудники мэрии, проводившие рейд.

«Эмне турасынар, милиция, албайсынарбы», — закричал мужчина правоохранителям (Чего стоите, милиция, убирайте лотки).

Мужчины забрали у продавщицы ее прилавок — она пыталась за него бороться, а после бросила в сторону рейда свою продукцию. Она попала в спину первому мужчине, что и скинул ее продукцию на пол. Из-за потасовки милиция стала ее скручивать.

За нее пытались заступиться другие продавщицы — «рейд» и милиция отталкивали их.

Милиция утверждала, что правоохранители просто «обеспечивали правопорядок и безопасность во время проведения рейда», и что на грубость с их стороны никто не жаловался.