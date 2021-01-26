Следственная служба МВД 26 января задержала и водворила в ИВС ГУВД Бишкека бывшего замглавы ведомства Курсана Асанова. Его подозревают в захвате здания МВД во время октябрьских событий. Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердили в МВД. Ранее этим же днем его вызвали на допрос по беспорядкам после парламентских выборов 2020 года.

Первой о намерении правоохранителей задержать Асанова сообщила его адвокатка Таалайгуль Токтакунова. Она рассказала информагентству 24.kg, что бывший замглавы МВД «дозвонился» ей после допроса в Следственной службе МВД, который проходил без участия адвоката.

По ее словам, его допросили по беспорядкам в октябре 2020 года, когда тысячи кыргызстанцев выразили свое недовольство результатами парламентских выборов.

Слова Токтакуновой подтвердил и сообщил уже о самом задержании Асанова другой его адвокат Икрамидин Айткулов. Он рассказал Vesti.kg, что бывшего кандидата в президенты увезли в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Айткулов сообщил, что Асанов задержан с подозрением в совершении преступления по статье 245 уголовно-процессуального кодекса — «Захват здания и сооружений». Адвокат назвал это дело «политически мотивированным».

«Сначала он был допрошен в качестве свидетеля. […] Правоохранители не указали фабулу преступления в постановлении о задержании, в совершении которого он подозревается. Просто указали статью. Также не указали, кто конкретно является потерпевшим», — передает слова адвоката издание.

Юрист считает, что его подзащитный «ни в чем не виновен», а, наоборот, пытался «урегулировать ситуацию в кризисное время».

«Руководство МВД во время октябрьских событий сбежало, вся структура была деморализована. Его нужно похвалить, поскольку он навел порядок», — считает Айткулов.

Кто такой Асанов?

Курсан Асанов был заместителем министра внутренних дел с 2011 по 2019 годы. Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволиле его по представлению главы МВД Кашкара Джунушалиева 13 августа 2019 года.

Асанова уволили, расценив его действия во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева как «предательство интересов кыргызской милиции».

Сам Асанов заявил, что не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг. Он сумел убедить Атамбаева сдаться после того, как сторонники бывшего президента захватили спецназовцев, пришедших штурмовать резиденцию. Один из спецназовцев замкомандира ССН «Альфа» Усенбек Ниязбеков скончался после полученных огнестрельных ранений.

После захвата Белого дома митингующими против итогов парламентских выборов 6 октября Курсан Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел. И даже успел провести несколько встреч с подчиненными.

Уже 10 октября Асанова задержали сотрудники ГКНБ — его подозревали в организации «массовых беспорядков» днем ранее. На митинге 9 октября на площади Ала Тоо сторонники Садыра Жапарова столкнулись с участниками митингов против ОПГ во власти и сторонников Омурбека Бабанова и Алмазбека Атамбаева.

После задержания Асанов выставил свою кандидатуру в президентских выборах и обжаловал свою меру пресечения в Бишкекском горсуде. Тогда его отпустили под подписку о невыезде, чтобы он мог посещать с агитацией регионы страны.