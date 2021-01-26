В Бишкеке 26 января у здания министерства транспорта и дорог прошёл митинг. Более 30 сотрудников дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) минтранса с регионов жаловались на действия руководства.

По их словам, основными причинами акции являются задержка выплат зарплат, невыдача специальной рабочей униформы, отсутствие оплачиваемых отпусков, горячего питания и оборудования для работы.

Один из митингующих сообщил, что с июля 2020 года они получают 3 тысячи сомов, а во время карантина зарплату сотрудникам и вовсе не выдавали.

«Во время карантина нам зарплату вообще не выдавали. Вдобавок, лопаты и иные снаряжения мы приносим из дома, руководство не выдает даже униформу, у нас нет специальных сапог для работы», — сказал он.

Другой митингующий сообщил, что руководство никак не объясняет причин задержек выплат зарплаты.

Позже к митингующим вышел замдиректора департамента дорожного хозяйства минтранса Жумаш Содомбаев, который пообещал, что зарплату сотрудникам ДЭУ выдадут в течении нескольких дней, а причину задержек выплат он объяснил нехваткой средств в госбюджете.

Экономический кризис

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Ситуация с госказной также ухудшилась на фоне протестов 5-6 октября, положившим начало политическому кризису в Кыргызстане. Тогда сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

А в конце декабря 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Россия выделит Кыргызстану на безвозмездной основе $20 млн. Посольство России в Кыргызстане сообщило, что выделенные деньги пойдут «на покрытие финансового разрыва в бюджете Кыргызстана в части выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий малообеспеченным семьям, а также финансирования системы здравоохранения».

Однако, представитель минфина Нурбек Акжолов сказал «Азаттыку», что эта сумма пойдёт на покрытие дефицита бюджета, который образовался в 2020 году.

В итоге в 2020 году дефицит бюджета составил 29,8 млрд сомов, а дефицит бюджета в 2021 году планируется в 7 млрд сомов.

Кроме того, в бюджете 2021 года предусмотрено выделение 858,4 млн сомов на проведение выборных мероприятий. По данным ЦИК на проведение досрочных выборов президента и референдум по форме правления 10 января предварительно уже было израсходовано 538 млн сомов.