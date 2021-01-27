Обновлено в 18:18



В Первомайский районный суд Бишкека поступило дело экс-замглавы кыргызской таможни Райымбека Матраимова. По данным ряда СМИ, первый процесс должен быть уже 3 февраля.

«Клооп» обратился в Первомайский райсуд, чтобы уточнить эту информацию и узнать время заседания и его открытость для СМИ.

«В производстве Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело по обвинению Матраимова Р.Ы., в совершении коррупции. Очередное судебное заседание назначено на 9 февраля 2021 года к 17:25 часам», — отметили в ведомстве, добавив, что процесс пройдет в открытом режиме.



Матраимову вменяли налаживание в таможенной системе коррупционной схемы, ущерб от которой государству по версии ГКНБ составил 2 млрд сомов.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Райымбек Матраимов полностью возместил ущерб государству. Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

При этом на момент его ареста и договоренности со следствием в стране еще не действовали ни временная экономическая амнистия на 1 месяц от тогда еще и.о.президента и премьер-министра Садыра Жапарова, ни постоянная экономическая амнистия по 15 статьям, которую узаконили только 5 января 2021 года.

После этого появилась информация о том, что экс-таможенник покинул страну. Его брат, депутат парламента Искендер Матраимов, опроверг ее.

«Уверяю, Райымбек Матраимов находится в Кыргызстане и никуда не уезжал», — сказал он.

Дело Матраимова

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

20 октября 2020 года Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и до конца 2020 года выплатил в казну 2 млрд сомов.

По данным ГКНБ, следствие рассматривало его причастность к коррупции в таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи были намерены изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.