На заседании Жогорку Кенеша 27 января депутата от партии «Ата Мекен» Нурбека Сыдыгалиева избрали новым вице-спикером. За него проголосовали 77 депутатов.

За второго кандидата на кресло вице-спикера Улана Исмаилова от партии «Онугуу-Прогресс» проголосовали 38 парламентариев.

До этого вице-спикером был лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров. Он сложил полномочия вице-спикера 22 декабря 2020 года.

Кто такой Нурбек Сыдыгалиев?

Нурбек Сыдыгалиев с 2012 по 2016 год был замминистра МЧС. Депутатом Сыдыгалиев стал в конце декабря 2019 года. Он пришёл в парламент вместо Алмамбета Шыкмаматова, который тогда сдал депутатский мандат и вышел из «Ата Мекена».

Сыдыгалиев также числится общественным деятелем и академиком. Кроме этого, он член Конституционного совещания, которая разрабатывает проект новой редакции Конституции.

Шестой созыв парламента

Формально у шестого созыва срок полномочий завершился 28 октября 2020 года. Но в то же время в Конституции прописано, что со дня первого заседания парламента полномочия прежнего созыва прекращаются.

Так как нового созыва парламента ещё нет, шестой созыв парламента продолжает работать. А дата проведения новых парламентских выборов ещё не назначена.