Первомайский суд Бишкека 27 января вынес меру пресечения экс-главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву. По решению суда Сегизбаев пробудет в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 25 марта, на время досудебного производства.

Сегизбаева увезли под конвоем сразу после завершения заседания. Его адвокат Кантемир Турдалиев заявил журналистам, что решение суда было неправильным.

«Я получил постановление и буду его обжаловать. Считают, что это неправильно, что одних отпускают под подписку о не выезде за кражу миллионов сомов, а тут получается, [задерживают] человека, который не имел нарушений», — сказал Турдалиев .

Ранее адвокат заявлял, что задержание Сегизбаева было незаконным, так как было много грубых нарушений. Кроме этого, Турдалиев добавил, что никаких обвинений по земельным участкам экс-главе ГКНБ не предъявлено.

Бывшего главу Госкомитета Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

Они заявили о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

Сегизбаева подозревают в незаконных действиях, «умышленно дискредитируя перед населением страны» и обвиняя в преступлениях депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаев и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в ходе расследования ГКНБ и Военная прокуратура получили доказательства того, что Сегизбаев совершил эти преступления.

Дело о «Белизгейт»

Осенью 2016 года Алмазбек Атамбаев будучи президентом Кыргызстана инициировал поправки в Конституцию страны. Однако это решение раскритиковали ряд депутатов фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес Атамбаева, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком». В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз.

В ответ депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.