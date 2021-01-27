Адвокат Замир Жоошев на своей фейсбук-странице опубликовал заявление пострадавших на митингах 5-6 октября 2020 года после выборов в парламент, которые требуют привлечь к уголовной ответственности экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Свое заявление пострадавшие направили в Генеральную прокуратуру. По словам Жоошева, граждане требуют привлечь Жээнбекова «за дачу приказа правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов». Кроме этого, пострадавшие требуют, чтобы Жээнбекова лишили статуса экс-президента страны из-за этих действий.

Защищать интересы пострадавших будет «Ассоциация адвокатов Кыргызстана». Также, чтобы защитить свои интересы граждане создали Общественное объединение «Героев октябрьской народной революции “Кыргыз Умуту”».

В заявлении также говорится, что Жээнбеков должен понести ответственность и за смерть 19-летнего Умута Алтыбека уулу, который скончался в больнице от полученных травм во время октябрьских событий.

Уход Жээнбекова

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку 15 октября 2020 года на фоне начавшегося политического кризиса после парламентских выборов 4 октября.

Тогда из-за многочисленных фальсификаций на выборах на главную площадь Бишкека вышли несогласные с итогами голосования. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения граждан с правоохранителями. На фоне этих беспорядков из колонии был освобожден экс-депутат Садыр Жапаров, который при поддержке своих сторонников стал премьер-министром и и.о. президента.

Занимая главные должности Жапаров провел кадровую политику назначив на ключевые должности своих соратников и членов партии «Мекенчил», которую основал с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Кроме этого, Жапаров инициировал референдум по изменению формы правления и Конституции.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, где победила президентская форма. В этот же день в стране прошли досрочные выборы президента, на которых лидером стал Жапаров.