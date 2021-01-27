Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли трое пациентов с COVID-19, все они проживали в Бишкеке. По данным структуры, за весь период пандемии в стране умерли 1405 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус или внебольничную пневмонию.
Штаб сообщил, что за сутки выявили 107 новых случая COVID-19. Снова больше всего случаев в Бишкеке и в Чуйской области:
- Бишкек — 45;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 27;
- Ошская область — 16;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 11;
- Джалал-Абадская область — 5.
В Баткенской области новых случаев не выявлено. Нет и новых случаев заражений среди медицинских работников.
В целом же по данным штаба КР по коронавирусу, за все время пандемии в стране выявили 84 175 случаев инфицирования. Уже выписаны и вылечены 80 330 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.