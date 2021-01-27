Перед Домом правительства в Бишкеке 27 января прошла церемония передачи 21 машины скорой помощи организациям минздрава. Спецмашины марки «Соболь» закупили за счет средств Исламского банка, который ранее предоставил уже 45 таких автомобилей. Об этом «Клоопу» сообщили в минздраве.

Кареты скорой помощи распределят по региональным больницам: девять машин уедут в Баткенскую область, шесть машин направят по Чуйской области, три кареты в Нарынскую область, две в Таласскую и одна в Джалал-Абадскую область.

Ранее этот же банк профинансировал закупку 45 машин скорой помощи. 26 из них было направлено в Ошскую область, 10 машин — в Джалал-Абадскую область и 9 карет поехало в Иссык-Кульскую область. В итоге Исламский банк развития помог с закупом 66 автомашин скорой помощи.

Под конец 2020 года банк также закупил 12 реанимобилей марки «Форд Транзит» с аппаратами ИВЛ. Тогда половину машин передали в Бишкекский горцентр экстренной медицины, по два автомобиля уехали в Ошский горцентр скорой помощи и Санавиацию, и по одному «Форд Транзиту» получили Таласская областная больница и Ошская межрайонная клиническая больница.

Одновременно с реанимобилями в организации здравоохранения были переданы 37 машин скорой помощи марок «Соболь» и «Газель Next». Их закупили по линии проекта «Безопасный город» и также распределили по региональным больницам.

Внешняя помощь

Еще летом 2020 года бывшая тогда вице-премьер-министрессой Аида Исмаилова рассказала, что Исламский банк развития выделил всего $15 млн на борьбу с COVID-19 в Кыргызстане в виде гранта. Такая же сумма была предоставлена в виде кредита.

На закуп оснащенных медоборудованием машин скорой помощи для регионов страны планировалось потратить $3,3 млн. Почти на $6 млн власти должны были закупить СИЗ, лекарства и медоборудование, а на $5 млн поставить десять ПЦР-лабораторий во все регионы с годовым запасом тестов и десятью сантранспорта для забора и доставки биоматериалов.

Всего с начала пандемии по конец 2020 года кыргызские власти привлекли на борьбу с коронавирусом почти $347 млн. Ожидается поступление еще $427 млн. Большая часть средств предоставляется в виде льготных кредитов.