Пресс-служба УВД Нарынской области сообщила, что по делу об убийстве 23-х летней женщины в Кочкорском районе задержан ее муж.

Тело женщины было найдено 23 января в сарае на зимовке в Кочкорском районе. Житель села Тендик приехал, чтобы проверить свой скот, и обнаружил тело женщины.

Сотрудники милиции установили ее личность. Ею оказалась уроженка Сокулукского района Чуйской области. По данным правоохранителей, женщина умерла в результате физического насилия.

В УВД сообщили, что начато досудебное производство по статье «Убийство».

В Кыргызстане участились случаи семейного насилия, которые приводят к смерти женщин. По статистике МВД за 2020 год было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия, из которых до суда дошли лишь 947. Ранее в Иссык-Кульской области мужчина задушил свою жену.

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