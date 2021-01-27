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В Бишкеке 27 января у здания Жогорку Кенеша прошёл митинг. Около 50 человек вышли с плакатами «Чимкириктер кетсин» и требовали роспуска шестого созыва парламента, который по их словам «не оправдал доверие народа».

Митингующие также потребовали изменения избирательного законодательства.

«Мы знаем, по каким принципам и каким спискам пришли эти депутаты. Большинство из них даже не скрывают, что заплатили за кресло $300-500 тысяч. Это и есть причина коррупции», — сказал один из участников акции протеста.

Поэтому, по мнению митингующих, избирательные кампании депутатов должны оплачиваться государством. Они считают, что только так к власти придут «порядочные люди, готовые служить государству и народу».

«Чтобы к власти могли прийти не только те, у кого много денег, но и простые, порядочные люди, готовые служить государству, народу, а не те, кто приходит, чтобы за пять лет отработать вложенные деньги», — сказал другой участник акции.

Шестой созыв парламента

Шестой созыв парламента за свой срок запомнился множеством скандалов. К тому же формально у шестого созыва срок полномочий завершился 28 октября 2020 года. В то же время в Конституции прописано, что со дня первого заседания парламента полномочия прежнего созыва прекращаются.

Так как нового созыва парламента ещё нет, шестой созыв парламента продолжает работать.

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