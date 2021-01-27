Певица Айчурок Султанова опубликовала на своей странице в фейсбуке фотографию с супругой Жаныша Бакиева певицей Орозгуль Токторбаевой. Однако, позже Султанова удалила публикацию.

«Член нашей группы «Достор» Орозгуль Токторбаева приехала с хорошим проектом. Желаю удачи!» — написала Султанова в своей публикации.



Орозгул Токторбаева последние годы жила с Жанышем Бакиевым в Минске. Они вместе воспитывают дочь и сына.

Кто такой Жаныш Бакиев?

Жаныш Бакиев — брат второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. При правлении брата был главой Службы госохраны.

В 2013 году суд заочно приговорил свергнутого во время апрельской революции 2010 года президента Курманбека Бакиева к 24 годам лишения свободы, а его брата Жаныша Бакиева — к пожизненному заключению.

Они обвинялись в причастности к гибели экс-руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Суд признал Жаныша Бакиева виновным в убийстве, пытках, похищении человека, создании ОПГ и надругательстве над телами умерших.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений суд лишил Жаныша Бакиева воинского звания «генерал-лейтенант».

Оба брата, а также их дети, находятся на свободе. Братья Бакиевы живут в Беларуси — их связывают с БНБК, которой руководит бывший премьер Кыргызстана, соратник Курманбека Бакиева Данияр Усенов — под именем Даниила Урицкого. Хотя «Урицкий» и отрицал всячески то, что является Данияром Усеновым, белорусский лидер Александр Лукашенко на камеру называл его Данияром и говорил о кыргызах.

БНБК — государственное белорусское предприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов.