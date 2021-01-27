В Бишкеке 27 января в парке Победы имени Даира Асанова прошел митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине снятия блокады города Ленинград. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу блокадников.

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Блокада Ленинграда — это затянувшаяся военная операция немецкой армии 1941-1944 годов по захвату Ленинграда на восточном фронте во время Второй мировой (Великой Отечественной) войны. Сейчас этот город носит имя Санкт-Петербург.

По разным оценкам, во время блокады Ленинграда от голода скончались более 600 тыс человек. Из блокадного Ленинграда в Кыргызстан эвакуировали более 16 тысяч человек, 3 тысячи из них были детьми.

Сейчас в Кыргызстане осталось всего 14 блокадников, проживающих в Бишкеке, Кара-Балте и Балыкчы.