Центр госсанэпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Каракола заявил, что передал с баланса внедорожник Toyota LC Prado 2016 года выпуска управлению делами президента. По словам сотрудников эпиднадзора, внедорожник им обменяли по их же просьбе на «менее затратный» автомобиль Volkswagen Polo того же года выпуска.

Главврач Центра госсанэпиднадзора Нуркемел Бектуров сообщил в интервью «Клоопу», что они написали письмо в управделами президента с просьбой поменять машину ещё в ноябре 2020 года. В декабре они получили авто и сотрудники эпиднадзора уже используют его.

«Если что-нибудь там [во внедорожнике] сломается, он будет стоять. У нас бюджет не позволяет. […] И бензина он много жрёт. Поэтому мы на свои возможности посмотрели и попросили, чтобы нам поменяли из-за расходов на бензин и запчастей», — сказал он.

По его словам, машина хоть и 2016 года, но уже проехала около 200 тысяч км.

«По нашей просьбе они поменяли на Volkswagen Polo, который жрёт 6 литров, а Toyota 15 литров», — отметил он.

Ранее в соцсетях появилось информация о том, что управделами президента забрало внедорожник у Центра госсанэпиднадзора.

В управделами также сообщили, что внедорожник Toyota обменяли по просьбе самих работников госсанэпиднадзора.

«Это было сделано по просьбе самих работников ЦГСЭН, поскольку внедорожник потребляет слишком много бензина, что дорого для медцентра», — пояснили в управделами.

Откуда вообще такая машина?

В июне 2020 года в соцсетях появилась информация о том, что полпред правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев и его заместитель Дамир Монолдонов во время пандемии приобрели себе дорогие автомобили.

В полпредстве тогда обвинения опровергли, заявив, что один из автомобилей купили ещё в 2018 году за счёт проекта, а вторая машина принадлежит проекту ЮНИДО по развитию сельского хозяйства и туризма в области.

Передача госсанэпиднадзору

27 июля Осмоналиева на должности полпреда сменил Балбак Тулобаев. Вместе с креслом ему достались и дорогие автомобили. Тулобаев в свою очередь, отказался от машин. В итоге одну из них передали каракольскому Центру госсанэпиднадзора, так как у них старый автопарк.

В полпредстве говорили, что госсанэпиднадзор «крайне нуждается» именно во внедорожнике, так как инспекторам приходится выезжать в горы на водозабор.

Кроме этого, в полпредстве тогда отметили, что содержать такой автомобиль будет не так затратно, так как у этого внедорожника не настолько большой объем двигателя, и ремонт пока не требуется, поскольку машина 2016 года выпуска.