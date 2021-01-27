Пресс-служба МВД сообщила, что в Кыргызстане 80% детей, пострадавших от сексуального насилия, испытали его со стороны знакомых и родственников.

При этом в министерстве отмечают, что половина сексуальных домогательств, в отношении детей, происходит дома или в гостях. В МВД также советуют родителям и детям, не оставаться наедине с мужчинами, даже если они дальние родственники.

«Установите в телефон ребенка приложения “Мой участковый инспектор” и “112 Кыргызстан”, они позволяют передать сообщение о помощи, а также получить информацию о том, как поступить в чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В Кыргызстане каждый год фиксируют случаи сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. По данным Министерства труда и социального развития, за первые 4 месяца 2020 года в Кыргызстане сексуальное насилие совершили в отношении 24 детей.

Кроме этого, по данным ведомства, за два месяца подворового обхода, который проводился в конце 2018 и в начале 2019 года, выявили 55 фактов домашнего насилия в отношении детей, сами дети нигде не были зарегистрированы.

Из этих 55 фактов 27 случаев — насилие сексуального характера, которое происходило неоднократно. Отмечается, что были факты, когда девочек 10-12 лет насиловали два или три человека.