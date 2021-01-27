Национальный статистический комитет представил сводные данные по семейному насилию и преступлениям. По данным Нацстаткома, в 2019 году в Кыргызстане было совершено 4,4 тысяч преступлений в отношении женщин, что на 14% больше, чем в 2018 году.

Какие преступления чаще совершались в отношении женщин?

По сравнению c 2018 годом, в 2019 году по оконченным уголовным делам возросла доля случаев похищений человека (в 2,3 раза), изнасилований (в 2,1 раза) и торговли людьми (в 2 раза).

Так же было совершено 24 преступления в отношении женщин, связанных с принуждением к вступлению в брак и 11 преступлений — с нарушением законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов (нике с несовершеннолетними).

Куда женщины идут за помощью чаще всего?

В комитете сообщают, что в 2019 году в кризисные центры, благотворительные и общественные фонды, в суды аксакалов по случаям семейного насилия обратилось в целом 7 818 человек, 85% из которых — женщины. Больше всего обращений пришлось на кризисные центры — туда за помощью пришли 6 687 человек.

По данным Нацстаткома, треть пострадавших от семейного насилия — женщины в возрасте 18-34 лет, они же чаще обращаются в кризисные центры за помощью. Женщины более старшего возраста в кризисные центры обращаются реже.

При этом Нацстатком пока не проанализировал данные за 2020 год. Кыргызский офис Фонда народонаселения ООН (UNFPA) утверждает, что из-за пандемии усиливается гендерное неравенство, увеличивается нагрузка на женщин, а также они больше подвергаются семейному насилию.

Семейное насилие в Кыргызстане

В Кыргызстане участились случаи семейного насилия, которые приводят к смерти женщин. По статистике МВД, за 2020 год было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия. Однако зачастую пострадавшие от рук своих близких людей и родственников не могут обратиться в милицию из-за страха, давления и других причин.

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