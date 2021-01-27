Следствие Госкомитета национальной безопасности рассмотрело дело по разгону мирного марша 8 марта 2020 года. Так, согласно постановлению ГКНБ, из десяти человек потерпевшими были признаны только два человека.

В постановлении следователя говорится, что по заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшие получили «легкий вред здоровью».

Так, своим постановлением ГКНБ частично удовлетворил жалобу юристки Фатимы Якупбаевой, которая представляла интересы десяти человек, которые были в числе задержанных в день разгона марша 8 марта.

Ранее, в ноябре 2020 года Верховный суд отменил акты Бишкекского и Свердловского районных судов по делу о задержании участниц марша и прекратил дело. При этом, суд не признал действия милиционеров законными или незаконными.

Разгон марша за права женщин

8 марта 2020 года в Бишкеке мужчины в масках напали на ежегодный марш за права женщин. Они атаковали участниц и участников, разорвали транспаранты и плакаты.

Кроме этого, на марше были сотрудники милиции, которые задержали участников марша, а не нападавших. Тогда милиционеры обосновали задержание активисток тем, что «предотвращали негативные последствия», так как участницы были «агрессивными» и «дестабилизировали обстановку».

Всего в ходе разгона милиция задержала около 70 человек. После двух часов пребывания в Свердловском РОВД, большую часть пострадавших от нападения выпустили без предъявления обвинений.

Организаторки марша — 7 человек — провели в РОВД больше времени. Позже суд вынес им штраф в 3 тысячи сомов из-за «неповиновения» сотрудникам милиции.

В милиции также сообщили, что были задержаны и оштрафованы пять провокаторов, однако нападавших было около 30 человек.

После разгона мирного марша международные организации ООН и ОБСЕ призвали власти страны защищать права женщин и создать площадку для диалога. А правозащитная организация Amnesty International потребовала расследовать действия сотрудников милиции 8 марта, обвинив их в том, что они не защитили участников мирного митинга от нападавших провокаторов.

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