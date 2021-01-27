Пресс-служба мэрии сообщила, что 27 января на заседании межведомственной комиссии сотрудникам Ленинского акимиата поручили проводить рейды по ликвидации публичных домов в районе Ошского рынка.

На заседании приняли участие сотрудники УВД Ленинского района, сан-эпидеминспекции и других районных служб, а председательствовал первый замглавы Ленинского района Алтынбек Маматов.

Сотрудникам районного акимиата поручили проводить рейды на постоянной основе.

В начале 2020 года в один из притонов на Ошском рынке похитили и привезли в Бишкек с Иссык-Куля несовершеннолетнюю девочку с ментальными проблемами здоровья. Спустя две недели она смогла связаться с родственниками — все это время ее заставляли заниматься проституцией и подвергали пыткам.

По словам девушки, хозяин притона ее избивал, насиловал и ограничивал в еде. Спать им тоже не давали — в день заходило до 20 мужчин.

Притон, в котором держали девочку, кажется с виду совсем обычным домом с высокими заборами. Находится он на Ошском рынке, напротив отделения милиции.

Фото на заглавной странице ГУВД Бишкека. Притон, в котором насильно удерживали несовершеннолетнюю девочку.