Аида Салянова

Верховный суд не удовлетворил ходатайство экс-генпрокурора Аиды Саляновой по пересмотру ее дела по восстановлении лицензии юриста Бакиевых Алексея Елисеева. В пресс-службе суда эту информацию подтвердили «Клоопу».

«Постановлением Верховного суда от 27 января о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении Саляновой было отказано», — сообщили в Верховном суде.

Дело могли пересмотреть еще в начале января, но первое судебное заседание не состоялось. Тогда адвокатесса Саляновой Рабига Сыдыкова говорила, что у нее есть факты, которые могут повлиять на пересмотр дела.

«В решении Ленинского районного суда города Бишкека говорится, что Елисеев открыл в Латвии консалтинговую компанию на основании лицензии, продленной в Кыргызстане. Мы тогда показали, что данная лицензия имела юридическую силу лишь на территории КР. И несмотря на это, а также на то, что мы предоставили ответ парламента Латвии о том, что для открытия там консалтинговой компании не нужна никакая адвокатская лицензия, полученная в Кыргызстане, суд признал Салянову виновной», — рассказывала Сыдыкова. По ее словам, у них имелись документы, доказывающие, что Елисеев открыл компанию еще до продления лицензии.

Салянова и Елисеев

Бывшая министр юстиции и генпрокурор, Аида Салянова открыто критиковала президента Алмазбека Атамбаева с начала 2015 года.

В 2016 году Салянова выступила против конституционной реформы Атамбаева и стала одним из ключевых оппозиционных политиков страны.

В начале 2017 года ее вызвали на допрос по делу Елисеева, юриста сына Курманбека Бакиева Максима.

Генпрокуратура утверждала, что министерство юстиции под управлением Саляновой продлило Елисееву лицензию, не запросив справку об отсутствии судимости. В том же 2017 году юрист Алексей Елисеев настаивал, что никогда не был знаком с Аидой Саляновой и не получил никаких выгод от продления ему адвокатской лицензии в 2010 году.

Сам Елисеев был на тот момент фигурантом уголовных дел, связанных с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым и его сыном Максимом. Генпрокуратура также подозревала, что продлевая ему лицензию, минюст уничтожил материалы личного дела адвоката.

Впоследствии Елисеев, покинувший Кыргызстан после свержения Бакиева, был заочно приговорён к восьми годам лишения свободы.

Сама Салянова говорила, что лицензия Елисеева была возобновлена законно и никаких оснований для отказа не было. Она также заявила, что никогда не была знакома с Алексеем Елисеевым. По ее словам, все сотрудники минюста подтвердили законность продления лицензии Елисееву, потому что никто из них не видел письма от правоохранительных органов о возбужденном уголовном деле на адвоката.

По делу о лицензии Салянову приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой до 2029 года, потому что у нее есть маленький ребенок. Из-за уголовного дела депутатство Саляновой было досрочно приостановлено.