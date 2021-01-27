Союз писателей Кыргызстана сообщил, что на 87 году жизни скончался один из выдающихся поэтов и деятелей культуры Рамис Рыскулов. По словам замглавы объединения писателей Керимбека Кадыракунова, поэт долго болел перед смертью, и умер в полночь с 26 на 27 января. Церемония прощания с Рыскуловым пройдет 28 января, его похоронят на Ала-Арчинском кладбище.

« Мен өмүрдө канча узун

Жол басканым билбеймин»

Рыскулов родился в 1934 году в селе Кызыл-Тоо Московского района Киргизской ССР. В 17 лет он окончил Фрунзенское педучилище, а в 25 — Литературный институт имени Горького в Москве. С 1953 по 1955 учился в Высшей комсомольской школе при ВЛКСМ.

Он начал трудовую деятельность литсотрудником в газете «Кыргызстан пионери», затем писал для «Ленинчил жаш», а с 1959 трудился в редакции журнала «Ала Тоо».

В 25-летнем возрасте Рыскулов издал свой первый поэтический сборник «Жаз» (Весна), а в 1986 получил литературную премию имени Алыкула Осмонова за сборник «Ырлар» (Стихи).

Кроме родного кыргызского, поэт творил и на русском и латышском языках. Также он переводил на кыргызский произведения русских поэтов Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Андрея Вознесенского и узбекского поэта Хамида Алимджана.

Рыскулова называют одним из смелых экспериментаторов за внедрение белого стиха в кыргызскую поэзию. Заведующий кафедрой истории и теории литературы КРСУ Бахтияр Койчуев назвал его пэтом-дервишем и стихией поэзии. Кроме стихотворения, Рыскулов увлекался рисованием.

В 1995 году ему присвоили звание «Заслуженного работника культуры», в 1996 году — «Народного поэта Кыргызстана».

Жашоо Мен өмүрдө канча узун

Жол басканым билбеймин.

Кандай кызык ойго чөмдүм

Не айтканым билбеймин.



Жашоонун бир кур өзөнү,

Барат мени агызып.

Эмне айла менен койдуң,

Жүрөгүмдү жангызып.

Ошол түнү, ошол күнү,

Жалын түштү мойнума.

Бул сүйүүнүн элирмесин,

Тартыптыр деп койгула.

Турмуш өзү алыс сапар,

Жол чегүүбү билбеймин.

Бийик аскар көз жетпеген,

Бел ашуубу билбеймин.

Айтып берчи турмуш сырын,

Баяндачы угайын.

Миң бир түркүн сырларыңан,

Даам татып куунайын.

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