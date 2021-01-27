Депутаты парламента Искендер Гайпкулов и Нурбек Сыдыгалиев выдвинули на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить действующий закон об инвестициях. Сыдыгалиев — это тот депутат, что занял место вице-спикера вместо ушедшего с поста Мирлана Бакирова.

По их мнению, инвестициями и вопросами инвесторов должен заняться новый госорган, которым будет управлять президент.

Что содержится в законопроекте?

Гайпкулов и Сыдыгалиев считают, что Агентство по продвижению и защите инвестиций при правительстве республики «не дало ожидаемых результатов и не смог принять необходимых действенных мер по улучшению инвестиционной привлекательности страны». Они считают, что справиться с этим сможет новый уполномоченный госорган.

Как он может называться, они не предлагают. Но предлагают отдать управление им президенту.

Потому что именно президент, «являясь гарантом Конституции Кыргызской Республики, должен иметь возможность напрямую определять уполномоченного государственного органа в сфере защиты и продвижения инвестиций».

Что будет делать подпрезидентская структура?

Депутаты считают, что во многом она должна заменить Агентство по продвижению и защите инвестиций.

«В задачи [уполномоченного госоргана] будут входить решение вопросов по привлечению инвестиций в страну, поддержка инвесторов в сфере преодоления административных препон, совершенствование таможенного, налогового и административного законодательства и разработка инструментов повышения привлекательности бизнес-проектов КР для инвестирования средств в страну», — говорят они.

Во сколько обойдется новый госорган бюджету?

Неизвестно. В справке-обосновании оба автора законопроекта говорят, что его реализация «не потребует финансирования из государственного бюджета». Хотя как минимум на изготовление печатей и бланков документов новой структуры, введение ее во все реестры и материально-техническое обеспечение средства понадобятся.

При этом в законопроекте нет указания на то, что новый «президентский» госорган создадут на базе какой-либо из существующих госструктур.

Хорошо забытое старое

Госорган, похожий на то, что предлагают создать в Кыргызстане Гайпкулов и Сыдыгалиев, уже существовал. В 2009 году бывший президент республики Курманбек Бакиев реформировал президентский аппарат, и создал на его базе несколько новых структур, включая ЦАРИИ (Центральное агентство Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям). ЦАРИИ возглавил его сын Максим Бакиев.

Предполагалось, что ведомство займется «формированием стратегий структурной перестройки экономики, поддержкой бизнеса и предпринимательства, привлечением инвестиций в соответствии с потребностями технологического и социального прогресса, возможностями территорий и задачами умножения ресурсов».

Также ЦАРИИ должно было «осуществлять общую координацию и подготовку бюджета развития, разрабатывать национальные экономические программы, национальные инфраструктурные проекты, инвестиционные программы, предложения по улучшению бизнес-среды».

После апрельских событий 2010 года ЦАРИИ расформировали декретом Временного правительства, однако значительная часть его сотрудников осталась в политике. В частности, действующий и.о.премьер-министра и вице-премьер Артем Новиков начинал карьеру в ЦАРИИ.

Как еще хотят заманить инвесторов в Кыргызстан?

В парламенте после событий октября 2020 года и последовавших погромов и рейдерских захватов начали придумывать идеи по развитию новых секторов для инвестиций.

Уже 12 ноября 2020 года в третьем чтении приняли законопроект, который обещал желающим вложиться в Кыргызстан инвестиционные лоты, более легкую трансформацию земель, снижение порога инвестиций и специальные визы. После его подписал и.о.президента Талант Мамытов и закон начал действовать с 20 января 2021 года.

Еще депутаты за это время предложили открыть зону казино для иностранцев на Иссык-Куле, создав там отдельный административный район со своим законодательством. Управлять этим районом со своими законами должен отдельный новый уполномоченный госорган, а 40% прибыли должны уходить в госбюджет.

Однако законодательство в пользу защиты для инвесторов от погромов и коррупции так ощутимо и не изменилось.