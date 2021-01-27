Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о задержании экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева. «Азаттык» сообщил, что 26 января Абылгазиева допросили по делу о незаконном обогащении.

АКС ГКНБ подтвердила факт задержания политика. Его дело связано с «Кумтором» — точнее с выдачей компании дополнительной территории под георазведку «вопреки интересам государства». Сообщается, что такое соглашение Абылгазиев подписал будучи премьером и территория рудника увеличилась до 26,3 тыс. га. В том числе золотодобытчикам отошли несколько ледников и заповедная территория. Есть опасения, что разработка этих территорий приведет к негативным экологическим последствиям.

Также АКС сообщила, что за время премьерства у Абылгазиева значительно увеличились активы, превышая его официальный доход. Чтобы реализовать эти средства он приобретал дорогую недвижимость и вкладывался в строительную сферу, все это оформляя на фиктивные лица.

Абылгазиев и дела, связанные с ним

Финпол еще в октябре запретил Мухаммедкалыю Абылгазиеву покидать Кыргызстан. Тогда же его допрашивали. Фамилия экс-министра всплывала в нескольких делах, которыми занимаются Генпрокуратура и финпол.

Например, скандал с продажей радиочастот, к которому мог быть причастен Абылгазиев. В разгар разбирательств чиновник ушел в отставку добровольно, потому что не хотел мешать работе кабмина своей непонятной с точки зрения закона ситуацией.

Другие дела под эгидой финпола касаются распределения коррупции и гуманитарной помощи, которая поступила в Кыргызстан от других стран. По делу, связанному с гуманитарной помощью и ошибками во время борьбы с пандемией финпол допросил ряд политиков — например, накануне допросили экс-вице-премьера Аиду Исмаилову.

Еще в 2020 году арестовали первого чиновника, который имел отношение и к распределению гуманитарки, и к подготовке Кыргызстана к пандемии — экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. По версии следствия, он нанес стране ущерб в более чем 60 млн сомов.