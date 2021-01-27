Адвокат Абдиля Сегизбаева Кантемир Турдалиев заявил, что считает задержание Сегизбаева незаконным, так как во время задержания было много грубых нарушений.

По словам Турдалиева, он не получил ни одного документа от следователя, которые должны вручаться в таких случаях адвокату.

«Перед тем как задержать, его должны были уведомить о подозрении в совершении преступления. Уведомления не было. Никаких документов у меня сейчас нет. Когда я попросил предоставить мне копию протокола допроса, мне его не дали. Хотя согласно закону следователь обязан выдать адвокату копии процессуальных документов, которые есть», — рассказал адвокат.

По словам адвоката, они только подписали протокол о задержании, в котором была указана статья «Злоупотребление должностным положением» по Белизгейту.

Также адвокат заявил, что намерен ходатайствовать, чтобы Сегизбаеву изменили меру пресечения. Он считает, что ему могли избрать более мягкую меру пресечения, а не заключение под стражу.

Турдалиев тажке заявил, что никаких обвинений по земельным участкам Сегизбаеву не предъявлено.

«Один из тех людей, которых он якобы обманул, рассказал, что он продал этот участок, получил за это деньги и никаких претензий не имеет. Второго не могут найти. Других заявлений по этим земельным участкам не было», — сказал Турдалиев.

Он также добавил, что сам Сегизбаев считает уголовное преследование политическим гонением.

Ранее, 22 января, Генпрокуратура сообщила,что бывший глава ГКНБ подозревается в незаконном переоформлении государственных пастбищ в частную собственность и начато досудебное производство по статье «Коррупция».

25 января Военная прокуратура сообщила, что задержала Абдиля Сегизбаева и водворила в ИВС ГУВД Бишкека. Согласно их данным, 14 января 2021 года генпрокуратура начала досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

Они заявили о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

«Белизгейт»

Осенью 2016 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев инициировал поправки в конституцию страны. Это решение раскритиковали депутаты фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес президента, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком». В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз.

Сами депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.