Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила о том, что авиакомпания из-за коронавирусных ограничений отменяет часть весенних рейсов в страны Европы, Азии и ЕАЭС, в том числе и в Кыргызстан.

По данным пресс-службы, с 28 марта по 30 апреля 2021 года эти ограничения коснутся Кыргызстана. На этот период из Москвы нельзя будет улететь в Бишкек и в Ош.

«Пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты осуществят автоматически в соответствии с формой оплаты и действующими правилами. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту их приобретения», — сообщают в «Аэрофлоте».

Дальнейшее расписание рейсов будет зависеть от распространения пандемии и от эпидемобстановки в странах, куда осуществляются полеты.

Авиасообщение России и Кыргызстана

Россия закрыла небо для кыргызских самолетов за исключением вывозных рейсов и рейсов с гуманитаркой почти год назад, в конце марта 2020 года. Регулярные авиарейсы возобновились 21 сентября 2020 года компанией «Аэрофлот».

Возник ажиотаж и высокая потребность в авиабилетах: в России работают сотни тысяч кыргызстанцев, которые постоянно перемещаются между странами на самолетах. У касс «Аэрофлота» возникли огромные очереди, а билеты раскупили более чем на месяц вперед. После рейсы возобновили «Уральские авиалинии», но они все равно не покрывают спрос на перелеты.

Из-за того, что рейсов стало меньше, цены на билеты выросли минимум в два раза в зависимости от городов прилета. Агентство гражданской авиации республики заявило, что сделать с ростом цен ничего не может и что его остановит только увеличение числа рейсов российской стороной.

Однако ростом цен уже заинтересовался финпол. В одной из авиакасс выявили завышение цен на билеты почти в пять раз, по этому факту уже начали досудебное производство. Финполиция заверила, что будет следить, чтобы цены не завышали и другие реализаторы авиабилетов.