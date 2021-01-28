Первомайский суд Бишкека 28 января вынес меру пресечения экс-замглавы МВД Курсану Асанову. По решению суда Асанов пробудет в СИЗО-1 до 21 марта.

Асанова задержали 26 января. Его подозревают в захвате здания МВД и массовых беспорядках во время октябрьских событий 2020 года. Также по словам его адвоката Таалайгуль Токтакуновой, Асанову инкриминируют ещё одну статью «Угроза или насилие в отношении представителя власти».

Ранее его адвокаты заявили, что по закону суд не может заключить под стражу Асанова, так как в отношении бывшего замглавы МВД уже применена мера пресечения в виде домашнего ареста (по Кой-Ташским событиям и по факту организации массовых беспорядков в октябре 2020 года), которые в настоящий момент имеют юридическую силу и никем не отменены.

«Фабулу, которую сейчас предъявляют, уже тогда предъявляли [12 октября]. Тогда по этому факту уже избиралась мера пресечения. Сейчас они не имели права избрать меру пресечения повторно. То, что раньше было предъявлено, предъявляют снова, только ставят другую статью, но фабула одна и та же: что он незаконно занял должность министра внутренних дел», — заявил адвокат Асанова Икрамидин Айткулов.

Кто такой Курсан Асанов?

Курсан Асанов был заместителем министра внутренних дел с 2011 по 2019 годы. Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил его по представлению главы МВД Кашкара Джунушалиева 13 августа 2019 года.

Асанова уволили, расценив его действия во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева как «предательство интересов кыргызской милиции».

Сам Асанов заявил, что не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг. Он сумел убедить Атамбаева сдаться после того, как сторонники бывшего президента захватили спецназовцев, пришедших штурмовать резиденцию. Один из спецназовцев замкомандира ССН «Альфа» Усенбек Ниязбеков скончался после полученных огнестрельных ранений.

После захвата Белого дома митингующими против итогов парламентских выборов 6 октября Курсан Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел. И даже успел провести несколько встреч с подчиненными.

Уже 10 октября Асанова задержали сотрудники ГКНБ — его подозревали в организации «массовых беспорядков» днем ранее. На митинге 9 октября на площади Ала Тоо сторонники Садыра Жапарова столкнулись с участниками митингов против ОПГ во власти и сторонников Омурбека Бабанова и Алмазбека Атамбаева.

После задержания Асанов выставил свою кандидатуру в президентских выборах и обжаловал свою меру пресечения в Бишкекском горсуде. Тогда его отпустили под подписку о невыезде, чтобы он мог посещать с агитацией регионы страны.