Главный врач Республиканской инфекционной больницы Гулжигит Аалиев рассказал Kaktus.Media, что детского хирурга Таланта Омурбекова 28 января выписали из больницы.

По словам Аалиева, состояние Омурбекова удовлетворительное, оставшееся лечение он пройдет дома.

«Благодаря поддержке людей, нашим врачам все вместе мы его спасли. Все обошлось, Омурбеков должен долечиться в амбулаторных условиях. И потом, наверное, пойдет работать», — сказал Аалиев.

Таланта Омурбекова госпитализировали 19 января в Республиканскую инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Тогда главврач Аалиев сообщил, что состояние Омурбекова было тяжелым и его поместили в отделение реанимации.

Омурбеков начал свою медицинскую карьеру в 19 лет. Он работает в Городской детской клинической больнице №3 уже 44 года, из которых 27 лет он был главным врачом этой больницы. Год назад его должность заняла Гульнара Джанабилова, но Омурбеков остался работать и проводить операции.