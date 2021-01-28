Учимся искать госконтракты, заключенные поставщиками напрямую, без публикации объявлений о закупке. Зачем? По опыту международной экспертизы в них чаще встречается коррупция.
Эту заметку мы написали пока готовили для вас забавный тест по госзакупкам. Пройдите его здесь:
Угадайте, что чиновники закупали под видом борьбы с COVID-19! Тест «Клоопа с самыми странными госзакупками
Госзакупки — это система, с помощью которой государственные компании ищут поставщиков товаров, работ и услуг. Причем закупки эти могут быть любого масштаба — от приобретения канцелярских принадлежностей до постройки школ и больниц.
Госкомпании выбирают поставщиков товаров и услуг по конкурсу: договор подпишут с тем, чья цена на торгах окажется ниже.
Иногда учреждениям можно заключать договоры с поставщиками напрямую, без предварительной публикации объявлений о закупке. Это можно делать:
- если сумма закупки очень мала;
- для обеспечения обороны и безопасности страны;
- для защиты первых лиц государства и встречи иностранных делегаций;
- если требуется немедленное медицинское вмешательство;
- для ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.
По статистике, прямые договоры более коррупциогенные, чем конкурсные процедуры закупок. Для них, к примеру, характерно завышение цен.
Мы в дата-отделе «Клоопа» занимаемся анализом прямых договоров и находим в них много интересного. Но, к сожалению, в наших материалах невозможно указать прямую гиперссылку на конкретный контракт, поскольку на сайте госзакупок url вложенных страниц генерируется динамически.
Однако найти договоры самостоятельно совсем не сложно:
Заходим на портал госзакупок Кыргызстана по адресу http://zakupki.gov.kg/
В верхнем меню находим вкладку «Договоры» и открываем её. Выбираем пункт «Договоры по методу прямого заключения договора не требующие публикации объявления».
На открывшейся странице видим список прямых договоров, заключенных в последние дни.
В поле поиска вводим номер договора, например, EC-222534698, и нажимаем кнопку “Найти”.
Щелчок мыши на номере договора
И перед вами детали контракта: