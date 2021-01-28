Организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции за 2020 год.

Кыргызстан занял в этом рейтинге 124-е место из 180 стран, получив 31 балл из 100. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень коррупции, а сто — самый низкий.

Таким образом, в рейтинге Кыргызстан соседствует с Боливией, Кенией, Мексикой и Пакистаном.

*Индекс восприятия коррупции (ИВК) — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, и выходит ежегодно с 1995 года.

Что не так с коррупцией в Кыргызстане?

Согласно отчету, противодействие коррупции в Кыргызстане «обречено было оставаться декларативным».

«Ежегодные небольшие изменения связаны с тем, что системное противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развивались, отсутствовала политическая воля к реальным изменениям», — говорится в отчете Transparency International.

Организация подчеркнула, что эти «точечные меры» и «локальные поправки к законодательству» не могут кардинально изменить ситуацию в Кыргызстане.

«Для этого нужно выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц», — отмечается в отчете.

Организация отметила, что «пустившая глубокие корни коррупция подрывает системы здравоохранения и усугубляет нарушение демократических принципов на фоне пандемии COVID-19».

По итогам 2019 года Кыргызстан занял 126-е из 180 мест в Индексе восприятия коррупции, и получив 30 баллов из 100, оказался в одном ряду с Джибути, Украиной и Азербайджаном.

Главным показателем в данном рейтинге является не место, а количество полученных баллов. По сравнению с результатами индекса за 2019 год Кыргызстан получил на один балл больше. С 2015 по 2020 годы показатель Кыргызстана изменился с 28 баллов до 31 балла.

Как можно это исправить?

Transparency International рекомендует следующие шаги для исправления ситуации:

усилить систему сдержек и противовесов, содействовать разделению властей;

обеспечить условия для того, чтобы решения, касающиеся бюджета и действий; властей, не диктовались личными связями и интересами;

усилить контроль за финансированием политических партий и кандидатов, чтобы исключить избыточное влияние источников финансирования на политические процессы;

совершенствовать законодательство, пересекающее принцип «вращающихся дверей» – когда чиновники поступают на работу в ранее подведомственные им частные предприятия, и потом лоббируют их интересы;

усилить контроль за честностью избирательного процесса и работать над предотвращением кампаний по дезинформации, разработать и применять соответствующую систему санкций.

Кроме того, в международной организации отмечают, что в Кыргызстане нужно «дать гражданам больше свободы и защищать активистов, а также заявителей о преступлениях и журналистов».

Так же страна должна «соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права» и «соблюдать взятые на себя обязательства в рамках взаимодействия с другими государствами и наднациональными организациями и институтами».