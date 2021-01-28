«Новая страница истории» — так сказал на своей инаугурации уже шестой президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров добрался до инаугурации сквозь множество препонов.

Во-первых, еще в начале октября он был в колонии и было совершенно непонятно, когда его освободят. Сооронбай Жээнбеков, при котором освободили политиков, посаженных при Алмазбеке Атамбаеве, как то не спешил миловать Жапарова. А крупный митинг сторонников Жапарова 2 марта 2020 года, требовавших свободы своему лидеру, разогнали — а потом преследовали модераторов мероприятия, политиков и родных нынешнего президента.

Путем к свободе для Жапарова стал митинг недовольных итогами парламентских выборов 5 октября 2020 года. Мирный митинг, участники которого снимали обувь, чтобы залезть на скамейку, перелился в захват Белого дома, ГКНБ и освобождение опальных политиков, среди которых был и Жапаров.

Той же ночью, с 5 на 6 октября, сторонники привезли Жапарова на площадь и скандировали, что хотят, чтобы он был президентом, «ханом», а Камчыбек Ташиев заявил, что нет, Жапаров станет премьером. Садыр Жапаров стал всем.

Спустя десять дней после освобождения он уже был премьером, немного погодя стал и.о. президента. Несмотря на то, что по Конституции и.о. президента не может участвовать в досрочных выборах, он баллотировался и победил.

Многим был непонятен феномен его популярности, почему за него так много людей выходило на площадь, угрожало его оппонентам. На вопросы о его популярности ответили и он, и его бывшие сторонники. Например, Орозайым Нарматова рассказывала, как, будучи сторонницей Жапарова, записывала его речи, его высказывания на диски, распространяла по соцсетям и среди жителей регионов.

А брат Садыра Жапарова Сабыр обращался к отдельным журналистам — например, к Эрнису Кыязову — и пока политик был в опале, находился за границей, в Кыргызстане готовили беседы с ним и даже документальные фильмы о нем, о его планах. Сам Жапаров в интервью российским журналистам рассказал, что общался с людьми в социальных сетях находясь в колонии, куда его отправили в 2017 году, когда он вернулся в Кыргызстан для участия в выборах президента. Он переписывался с ними в мессенджерах, в соцсетях были десятки групп о нем и его деятельности.

Все это положительно сыграло на его популярность, что затмило его бэкграунд «бакиевского политика».

О бэкграунде «бакиевского политика» пытались напомнить во время выборов президента 2021 года. Об этом говорили на дебатах кандидатов, озвучивая, впрочем, известные, хотя и подзабытые факты. Сам Жапаров предпочитал игнорировать и оппонентов, и дебаты. Однако, после победы Жапарова некоторых оппонентов уже задержали — например, Абдиля Сегизбаева и Курсана Асанова.

28 января, проехав сквозь почти непроглядный смог, пройдя среди рукоплещущих чиновников, среди которых, кажется, был и его предшественник Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаров стал официально президентом Кыргызстана, получив все символы власти.

В своей речи он вспомнил о героях прошлого, говорил о тяжелом настоящем — кризисе, долгах, пандемии — и попросил всех объединиться ради будущего. Той самой «новой страницы истории».

Как это было: