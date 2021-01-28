Яна Лысенко — диджитал-художница. Она живет в Бишкеке и по-своему рефлексирует на смог в городе. Возможно, и вам эмоционально будет близка серия артов «Не могу дышать».

«Эти рисунки — отражение того, что я вижу вокруг себя. Горько замечать детей, играющих в тумане вперемешку с дымом, очень тяжко осознавать что перемен ждать долго, да и вообще будут ли они? Эти рисунки — крик души, я рисовала с мыслями о том, что практически никак не могу повлиять на ситуацию. Только показать максимально выразительно, в образах, обратить внимание на эту проблему и призвать всех, кто увидит рисунки — начать с себя и со своих действий. Хотя бы не делать хуже» — сказала в интервью «Клоопу» Яна.

В серию входит три цифровых арта — «Темное будущее», «Отравленное поколение» и «Смертельная необходимость тепла».