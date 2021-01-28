Фото: Factcheck.kg

Издание Factcheck.kg 27 января опубликовало расследование об особняке на побережье Иссык-Куля в селе Орнок.

«Этот дом — своеобразный мираж, реален он только для глаз, а вот документально никакого дома не существует. Владелец особняка — такой же мираж, как он сам, ведь дома по документам нет, а значит и хозяина у него нет», – отмечают журналисты Factcheck.kg.

Чей это может быть участок?

Расследователи отмечают, что особняк и участок с 2015 года приписывают экс-телохранителю бывшего президента Алмазбека Атамбаева Эркину Мамбеталиеву.

По данным расследователей, он был осужден за убийство и оправдан, и «может собрать на одном тое таких людей, как Камчи Кольбаев (криминальный авторитет), Ахматбек Келдибеков (экс-спикер ЖК КР), Байтемир Ибраев (экс-генпрокурор)».

Что узнать, кому принадлежит особняк, Factcheck.kg нашел опубликованные фотографии особняка, отыскал аналогичный дом на Google Maps, выяснил его кадастровый номер и проверил, на кого оформлена недвижимость.

«Согласно документам на данный участок, на нем не существует никаких строений, а сама земля является сельскохозяйственной. Она не принадлежит и не находится в аренде ни у одного физического лица. Сельхозугодие не принадлежит даже государству, а записи в документах отсутствуют, о чем так прямо и написано», — отметили журналисты.

По их данным, у участка нет измеряемой площади – в технических характеристиках его фактическая площадь указана 0.0.

Пансионат «Эдельвейс»

Как отметил Factcheck.kg, напротив загадочного особняка расположен пансионат «Эдельвейс».

По данным кадастровой службы, земельным участком под зоной отдыха владеет государство. У него территорию арендуют несколько граждан, среди которых – некий Эркимбек уулу Аскар.

Factcheck.kg с ссылкой на ряд своих источников называет его сыном Эркина Мамбеталиева, полное имя которого – Эркимбек.

По данным кадастра, в графе «вид недвижимости» указано, что это «земельный участок без строения», а форма использования как «лесные площади». В графе «целевое назначение» земля вновь числится как предназначенная под сельскохозяйственные нужды.

«По сведениям Публичной кадастровой карты, территория, на которой расположился пансионат «Эдельвейс», отмечена как земли Государственного лесного фонда (ГЛФ) и является особо охраняемой зоной», – отмечают журналисты.

Они также приводят скриншот, как пользователь с именем Аскар Эркимбеков отвечает на вопросы об услугах пансионата «Эдельвейс».

Factcheck.kg также выяснил, что Эркимбек уулу Аскар и Эркин Мамбеталиев прописаны на одном и том же избирательном участке в Бишкеке.

Расследователи подчеркнули, что им не удалось точно установить, что особняк приналежит Эркину Мамбеталиеву. При этом, его существование, не подтвержденное никакими документами, «уже является прецедентом для проведения расследования соответствующими органами».

Также является поводом для расследования журналисты считают строительство целого пансионата в особо охраняемой зоне ГЛФ.