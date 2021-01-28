Фото: министерство культуры

В Бишкеке 28 января прошла церемония прощания с народным поэтом и художником Рамисом Рыскуловым. Он скончался в полночь с 26 на 27 января в результате продолжительной болезни.

По данным минкульта, поэта похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

«Рамис Рыскулов был настоящим профессионалом, внесшим значительный вклад в развитие культурной жизни кыргызского народа. В сердце кыргызского народа навсегда останется яркий образ Рамиса Рыскулова», — отметили в ведомстве.

Рамис Рыскулов был одним из выдающихся кыргызских поэтов и деятелей культуры. Кроме родного кыргызского, поэт творил и на русском и латышском языках. Также он переводил на кыргызский произведения русских поэтов Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Андрея Вознесенского и узбекского поэта Хамида Алимджана.

Рыскулова называют одним из смелых экспериментаторов за внедрение белого стиха в кыргызскую поэзию. Заведующий кафедрой истории и теории литературы КРСУ Бахтияр Койчуев назвал его пэтом-дервишем и стихией поэзии. Кроме стихотворения, Рыскулов увлекался рисованием.

В 1995 году ему присвоили звание «Заслуженного работника культуры», в 1996 году — «Народного поэта Кыргызстана».

Почитать стихи Рыскулова на кыргызском онлайн можно здесь.