Новоизбранный президент Садыр Жапаров выступил с речью после церемонии вступления в должность главы государства. В ней он затронул историю Кыргызстана, ответственность президента и надежду на будущее процветание страны.
«Новый Кыргызстан должен стать страной свободных и благополучных граждан, которые гордясь своей историей, с оптимизмом претворяют в жизнь свои самые смелые мечты!» — сказал Жапаров.
«Клооп» приводит важные моменты из выступления шестого президента страны.
Ответственность президента
В самом начале своей речи глава государства отметил «колоссальную» ответственность, возложенную на его шею вместе с ожерельем. Жапаров назвал честью для него взять эту «непростую» ношу вместе со своими единомышленниками и нести эту «священную» миссию перед родиной.
Он сравнил себя с историческими личностями, которые также брали на себя ответственность за будущее «целого народа»: Барсбеком-каганом, Мухамедом Кыргызом, Жусупом Абдрахмановым, Абдыкадыром Орозбековым.
«Также я считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа. Для меня это превыше всего! Народ, который имеет древнюю и славную историю, достоин иметь такое же славное будущее!», — сказал президент.
Клятва Манасу
Жапаров особо отметил, что свою предвыборную кампанию в президентской гонке он начал в Таласской области. По его словам, там он совершил обряд поклонения гумбезу Манаса и прочитал по нему куран.
«Там я дал себе клятву, что сделаю всё, чтобы приумножить силу, процветание и славу нашего народа, твёрдо придерживаться идеологии национального единства, оправдать надежды и чаяния моего народа, следовать идеям, провозглашённым нашими отцами — Абдыкеримом Сыдыковым, Жусупом Абдрахмановым, Исхаком Раззаковым», — сказал президент.
Октябрьские события и их причины
Жапаров также затронул октябрьские события, когда тысячи кыргызстанцев протестовали против результатов парламентских выборов. В результате беспорядков были освобождены политзаключенные, среди которых был и сам Жапаров, а политический кризис закончился отставкой правительства Кубатбека Боронова и экс-президента Сооронбая Жээнбекова.
Жапаров отметил, что эти досрочные выборы президента и его вступление в должность главы государства происходят при «чрезвычайных» обстоятельствах. А причиной этому президент назвал последние политические процессы в стране.
«В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом», — сказал новый президент.
Он посетовал, что не оправдались надежды и мечты народа о том, что Кыргызстан станет «Швейцарией Азии», а власть будет сменяться каждые шесть лет мирным путем.
«Мы поняли идеи парламентаризма совсем наоборот и превратили общее политическое сознание и попытки сформировать политическую культуру в обычный бизнес-проект», — считает Жапаров.
Он сказал, что «оценивание» депутатского кресла в деньгах привело к деградации политкультуры и породило угрозу для будущего государственности. При этом, по его мнению, с каждым годом всё увеличивалась разница между социальными слоями населения.
Жапаров сказал, что все тридцать лет в стране обогащалась лишь одна группа людей в обществе, а «ошибочная» политика в экономике привела к тому, что у простого народа «закончилось терпение».
Поэтому президент считает «закономерным» то, что первоначальное требование народа 5 октября об отмене результатов выборов переросло в другое — в требование полной ликвидации прежней власти.
«В этот раз победа народа не будет украдена, чистые мечты народа не будут узурпированы! Исполнение тогдашних требований народа станет основной целью моего президентского срока!», — заявил Жапаров.
Планы на будущее
Шестой глава государства назвал одной из своих обязанностей возвращение тысяч мигрантов на родину и обеспечение кыргызстанцев рабочими местами.
«Люди оказались за чертой бедности, и в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами. То, что этот процесс продолжается до сих пор, это для нас большая трагедия!» — считает президент.
Для исполнения своих планов Жапаров хочет в «кратчайшие сроки» приступить к реализации крупных проектов в сфере энергетики: Камбар-Атинская ГЭС, Сары-Жазская ГЭС и Верхне-Нарынский каскад ГЭС.
Кроме этого, президент намерен придерживаться планов, изложенных в его предвыборной программе.
Он повторил главную идею своей платформы: его президентский срок должен стать годами восстановления и быстрого развития экономики, поддержки предпринимательства и экономического созидания, а также резкого повышения уровня жизни народа.
По его мнению, для этого нужно препятствовать коррупции, восстановить доверие народа в справедливость, дать экономическую свободу «сильным духом и умом людям» и защитить уязвимые слои населения.
Также необходимо поддерживать иностранных инвесторов и повысить рейтинг доверия и уважения к Кыргызстану. Жапаров считает, что рост экономики должен идти в ногу с развитием национальной культуры и духовности народа.
Поэтому еще одной основной целью президента будет «политика введения сферы культуры под покровительство государства».
Благодарности странам
Президент считает, что страна может развиваться экономически, возрождаться культурно и жить стабильно только если сохранит «добрососедские и дружественные» отношения с другими государствами.
Жапаров выразил большую благодарность всем странам — особенно России — которые выразили свою озабоченность событиями в Кыргызстане и помогали стране.
«Также искренно хочу выразить благодарность нашим соседям — Узбекистану и Казахстану, за оказанную помощь во время пандемии. У нас общая судьба и история», — считает глава государства.
Кроме этого, Жапаров особо отметил Турцию в перспективе укрепления сотрудничества, экономических и культурных связей. Также президент верит в то, что Китай продолжит взаимовыгодные экономические отношения с Кыргызстаном.
«Мы должны с каждым годом углублять добрососедские отношения и достичь больших результатов в сферах, вызывающих взаимный интерес. Мы будем придерживаться многовекторности во внешней политике. Суверенный Кыргызстан будет стремиться к сотрудничеству с Америкой, странами Европы и Азии», — пообещал президент.
Жапаров заверил всех в том, что Кыргызстан будет исполнять международные обязательства в рамках ООН, ШОС, ЕАЭС, Совета тюркоязычных государств, а также в рамках других международных организаций и объединений.
Конституционная реформа
Президент не оставил без внимания и предстоящую реформу Конституции страны. Жапаров считает, что прошлый опыт Кыргызстана показал, что стране необходима система управления, при которой будут «беспрекословно» исполнять законы, повысят ответственность за экономические и политические реформы, а также смогут ответить за них перед народом.
«Наша цель — создание общества с диктатурой закона, где царит справедливость и благосостояние. Предстоящая конституционная реформа также ставит эти цели. Мы стоим перед началом нового исторического этапа», — сказал Жапаров.
По его мнению, опыт развивающихся стран «давно» доказал, что «желаемый народом» порядок и систему управления может претворить в жизнь «лишь президентское правление».
«Президентское правление — это не принижение прав человека, ограничение свободы слова и мнения, а также не попытка сделать зависимыми ветвями власти судебную ветвь и представителя народа — парламент — через укрощение политических партий», — сказал президент.
Он напомнил, к чему приводит семейно-клановое правление, поэтому еще раз повторил, что президентское правление — это «личная ответственность» перед народом.
«При этом, президентское правление означает строгий контроль над политико-экономическими программами для развития страны, мероприятиями правительства и других органов, а также требование результатов работы структур, ответственных за эти мероприятия», — сказал Жапаров.
«Будет трудно, но мы выдержим»
В конце своей речи новый президент затронул предстоящие трудности для страны во время выплаты внешнего долга. По его данным, за последние 30 лет накопилось около $5 млрд, которые надо полностью выплатить к 2032 году.
Жапаров отметил, что на сокращение госбюджета повлияла пандемия коронавируса, а в энергетической отрасли и вовсе огромные долги — 137 млрд сомов.
«Естественно, выход из такой ситуации сопряжён со многими трудностями. Но я убеждён, что вместе с народом, объединив все наши усилия, мы выйдем из этой ситуации! Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, призываю вас объединиться и вместе открыть новую страницу нашей истории!» — заключил свое обращение новый президент.