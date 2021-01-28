Новоизбранный президент Садыр Жапаров выступил с речью после церемонии вступления в должность главы государства. В ней он затронул историю Кыргызстана, ответственность президента и надежду на будущее процветание страны.

«Новый Кыргызстан должен стать страной свободных и благополучных граждан, которые гордясь своей историей, с оптимизмом претворяют в жизнь свои самые смелые мечты!» — сказал Жапаров.

«Клооп» приводит важные моменты из выступления шестого президента страны.

Ответственность президента

В самом начале своей речи глава государства отметил «колоссальную» ответственность, возложенную на его шею вместе с ожерельем. Жапаров назвал честью для него взять эту «непростую» ношу вместе со своими единомышленниками и нести эту «священную» миссию перед родиной.

Он сравнил себя с историческими личностями, которые также брали на себя ответственность за будущее «целого народа»: Барсбеком-каганом, Мухамедом Кыргызом, Жусупом Абдрахмановым, Абдыкадыром Орозбековым.

«Также я считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа. Для меня это превыше всего! Народ, который имеет древнюю и славную историю, достоин иметь такое же славное будущее!», — сказал президент.

Клятва Манасу

Жапаров особо отметил, что свою предвыборную кампанию в президентской гонке он начал в Таласской области. По его словам, там он совершил обряд поклонения гумбезу Манаса и прочитал по нему куран.

«Там я дал себе клятву, что сделаю всё, чтобы приумножить силу, процветание и славу нашего народа, твёрдо придерживаться идеологии национального единства, оправдать надежды и чаяния моего народа, следовать идеям, провозглашённым нашими отцами — Абдыкеримом Сыдыковым, Жусупом Абдрахмановым, Исхаком Раззаковым», — сказал президент.

Жапаров 6 октября в зале парламента выступает перед своими сторонниками

Октябрьские события и их причины

Жапаров также затронул октябрьские события, когда тысячи кыргызстанцев протестовали против результатов парламентских выборов. В результате беспорядков были освобождены политзаключенные, среди которых был и сам Жапаров, а политический кризис закончился отставкой правительства Кубатбека Боронова и экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Жапаров отметил, что эти досрочные выборы президента и его вступление в должность главы государства происходят при «чрезвычайных» обстоятельствах. А причиной этому президент назвал последние политические процессы в стране.

«В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом», — сказал новый президент.

Он посетовал, что не оправдались надежды и мечты народа о том, что Кыргызстан станет «Швейцарией Азии», а власть будет сменяться каждые шесть лет мирным путем.

«Мы поняли идеи парламентаризма совсем наоборот и превратили общее политическое сознание и попытки сформировать политическую культуру в обычный бизнес-проект», — считает Жапаров.

Он сказал, что «оценивание» депутатского кресла в деньгах привело к деградации политкультуры и породило угрозу для будущего государственности. При этом, по его мнению, с каждым годом всё увеличивалась разница между социальными слоями населения.

Жапаров сказал, что все тридцать лет в стране обогащалась лишь одна группа людей в обществе, а «ошибочная» политика в экономике привела к тому, что у простого народа «закончилось терпение».

Поэтому президент считает «закономерным» то, что первоначальное требование народа 5 октября об отмене результатов выборов переросло в другое — в требование полной ликвидации прежней власти.

«В этот раз победа народа не будет украдена, чистые мечты народа не будут узурпированы! Исполнение тогдашних требований народа станет основной целью моего президентского срока!», — заявил Жапаров.

Планы на будущее

Шестой глава государства назвал одной из своих обязанностей возвращение тысяч мигрантов на родину и обеспечение кыргызстанцев рабочими местами.

«Люди оказались за чертой бедности, и в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами. То, что этот процесс продолжается до сих пор, это для нас большая трагедия!» — считает президент.

Для исполнения своих планов Жапаров хочет в «кратчайшие сроки» приступить к реализации крупных проектов в сфере энергетики: Камбар-Атинская ГЭС, Сары-Жазская ГЭС и Верхне-Нарынский каскад ГЭС.

Кроме этого, президент намерен придерживаться планов, изложенных в его предвыборной программе.

Он повторил главную идею своей платформы: его президентский срок должен стать годами восстановления и быстрого развития экономики, поддержки предпринимательства и экономического созидания, а также резкого повышения уровня жизни народа.

По его мнению, для этого нужно препятствовать коррупции, восстановить доверие народа в справедливость, дать экономическую свободу «сильным духом и умом людям» и защитить уязвимые слои населения.

Также необходимо поддерживать иностранных инвесторов и повысить рейтинг доверия и уважения к Кыргызстану. Жапаров считает, что рост экономики должен идти в ногу с развитием национальной культуры и духовности народа.

Поэтому еще одной основной целью президента будет «политика введения сферы культуры под покровительство государства».

Народный писатель Туголбай Сыдыкбеков благословляет Жапарова

Благодарности странам

Президент считает, что страна может развиваться экономически, возрождаться культурно и жить стабильно только если сохранит «добрососедские и дружественные» отношения с другими государствами.

Жапаров выразил большую благодарность всем странам — особенно России — которые выразили свою озабоченность событиями в Кыргызстане и помогали стране.

«Также искренно хочу выразить благодарность нашим соседям — Узбекистану и Казахстану, за оказанную помощь во время пандемии. У нас общая судьба и история», — считает глава государства.

Кроме этого, Жапаров особо отметил Турцию в перспективе укрепления сотрудничества, экономических и культурных связей. Также президент верит в то, что Китай продолжит взаимовыгодные экономические отношения с Кыргызстаном.

«Мы должны с каждым годом углублять добрососедские отношения и достичь больших результатов в сферах, вызывающих взаимный интерес. Мы будем придерживаться многовекторности во внешней политике. Суверенный Кыргызстан будет стремиться к сотрудничеству с Америкой, странами Европы и Азии», — пообещал президент.

Жапаров заверил всех в том, что Кыргызстан будет исполнять международные обязательства в рамках ООН, ШОС, ЕАЭС, Совета тюркоязычных государств, а также в рамках других международных организаций и объединений.

Представители других стран и международных организаций на церемонии

Конституционная реформа

Президент не оставил без внимания и предстоящую реформу Конституции страны. Жапаров считает, что прошлый опыт Кыргызстана показал, что стране необходима система управления, при которой будут «беспрекословно» исполнять законы, повысят ответственность за экономические и политические реформы, а также смогут ответить за них перед народом.

«Наша цель — создание общества с диктатурой закона, где царит справедливость и благосостояние. Предстоящая конституционная реформа также ставит эти цели. Мы стоим перед началом нового исторического этапа», — сказал Жапаров.

По его мнению, опыт развивающихся стран «давно» доказал, что «желаемый народом» порядок и систему управления может претворить в жизнь «лишь президентское правление».

«Президентское правление — это не принижение прав человека, ограничение свободы слова и мнения, а также не попытка сделать зависимыми ветвями власти судебную ветвь и представителя народа — парламент — через укрощение политических партий», — сказал президент.

Он напомнил, к чему приводит семейно-клановое правление, поэтому еще раз повторил, что президентское правление — это «личная ответственность» перед народом.

«При этом, президентское правление означает строгий контроль над политико-экономическими программами для развития страны, мероприятиями правительства и других органов, а также требование результатов работы структур, ответственных за эти мероприятия», — сказал Жапаров.

После церемонии в Филармонии Жапаров сразу направился в свой кабинет в Доме правительства

«Будет трудно, но мы выдержим»

В конце своей речи новый президент затронул предстоящие трудности для страны во время выплаты внешнего долга. По его данным, за последние 30 лет накопилось около $5 млрд, которые надо полностью выплатить к 2032 году.

Жапаров отметил, что на сокращение госбюджета повлияла пандемия коронавируса, а в энергетической отрасли и вовсе огромные долги — 137 млрд сомов.

«Естественно, выход из такой ситуации сопряжён со многими трудностями. Но я убеждён, что вместе с народом, объединив все наши усилия, мы выйдем из этой ситуации! Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, призываю вас объединиться и вместе открыть новую страницу нашей истории!» — заключил свое обращение новый президент.