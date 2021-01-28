МИД Кыргызстана сделало заявление по поводу решения российской авиакомпании «Аэрофлот» прекратить рейсы в Бишкек и Ош на месяц.

Дипломатическое ведомство со ссылкой на представительство авиакомпании в Бишкеке сообщило: рейсы прекращаться не будут.

«Согласно информации представительства авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии» в Бишкеке, выполняемые в настоящее время данным авиаперевозчиком рейсы будут продолжены в прежнем режиме.

Принятие такого решения касается ежедневных рейсов, которые были утверждены и осуществлялись до приостановления международного пассажирского авиасообщения, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — отмечают в пресс-службе МИД.

По данным МИД, сейчас «Аэрофлот» выполняет по пятницам один регулярный рейс по маршруту «Москва-Бишкек-Москва», и ежедневные чартерные рейсы по маршрутам «Москва-Бишкек-Москва» и «Москва-Ош-Москва».

Так же «Аэрофлот» осуществляет чартерные рейсы из Бишкека и Оша в другие российские города в обоих направлениях.

«При этом, диалог с российской стороной об увеличении частоты регулярных авиарейсов между странами, продолжается», — заверили в МИД.

Авиасообщение России и Кыргызстана

Россия закрыла небо для кыргызских самолетов за исключением вывозных рейсов и рейсов с гуманитаркой почти год назад, в конце марта 2020 года. Регулярные авиарейсы возобновились 21 сентября 2020 года компанией «Аэрофлот».

Возник ажиотаж и высокая потребность в авиабилетах: в России работают сотни тысяч кыргызстанцев, которые постоянно перемещаются между странами на самолетах. У касс «Аэрофлота» возникли огромные очереди, а билеты раскупили более чем на месяц вперед. После рейсы возобновили «Уральские авиалинии», подключились к полетам в Кыргызстан и из него в другие города и иные компании, но они все равно не покрывают спрос на перелеты.

Из-за того, что рейсов стало меньше, цены на билеты выросли минимум в два раза в зависимости от городов прилета. Агентство гражданской авиации республики заявило, что сделать с ростом цен ничего не может и что его остановит только увеличение числа рейсов российской стороной.

Однако этим вопросом заинтересовался финпол. В одной из авиакасс выявили завышение цен на билеты почти в пять раз, по этому факту уже начали досудебное производство. Финполиция заверила, что будет следить, чтобы цены не завышали и другие реализаторы авиабилетов.