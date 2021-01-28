В Бишкеке рядом с министерством культуры и кинотеатром Ала-Тоо уже полгода строят памятник одноименному баатыру. С самого начала строительства вокруг монумента происходят разные необычные события — то его сравнивают с Дартом Вейдером из «Звездных войн», то появляется таинственная надпись. «Клооп» решил рассказать вам об этих событиях и самом памятнике.

Недавно на тыльной стороне памятника появилось изображение барса. По фотографии казалось, что у него пять конечностей. Однако приблизившись к монументу ближе, можно заметить рельеф крыла символа города Бишкек.

Фото: Айда Токоева

Создатель композиции, скульптор Адиль Сейталиев рассказал журналистке «Клоопа», что форма барса была навеяна «скифскими мотивами», а монумент надо читать «образно».

«Там четыре лапы, один хвост и крыло. Это рельеф, второго крыла не видно за первым. Он не реалистичный, а стилизованный. Крылья у него еще с прошлой эры, это что-то мифическое», — рассказал художник.

Имя Аллаха

После октябрьских событий, полем для которых была именно площадь Ала-Тоо недалеко от памятника, на лицевой части монумента появилась надпись — зеленой краской на арабском было выведено слово «Аллах». Кто это сделал — неизвестно.

Фото: Айдай Токоева

Сейталиев сказал, что надпись на бетоне была покрыта слоем камня, на котором уже начали устанавливать фигурки бишкекских домов.

Дарт Вейдер или монета?

Строить сам монумент начали летом 2020 года. Сначала был залит фундамент шириной в полтора метра, затем появился бетонный круг высотой три метра.

Эта конструкция подстегнула фантазию бишкекчан: звучали версии о том, что окружность — это заготовка для большой монеты или даже боевая космическая станция Звезда Смерти, перед которой будет стоять Дарт Вейдер из «Звездных войн».

Однако вскоре столичная мэрия развеяла догадки горожан. Пресс-служба госоргана даже назвала релиз «Это не Дарт Вейдер, а памятник Бишкек баатыру!» и опубликовала эскиз будущей конструкции.

Круг оказался подобием щита с картой города, а перед ним должна стоять бронзовая фигура Бишкек баатыра. По словам автора дизайна, на окружности можно будет увидеть столицу «с высоты птичьего полета» — ласточек, установленных в верхней части монумента.

Конкурс на проект памятника «Бишкекглавархитектура» проводила еще в 2019 году. Эскиз Адиля Сейталиева победила большинством голосов бишкекчан и жюри.

По словам скульптора, строительство планировали начать еще в марте 2020 года, но из-за пандемии пришлось отложить реализацию проекта до лета. Также скорому завершению конструкции помешали октябрьские беспорядки. Однако сейчас Сейталиев ожидает, что памятник будет готов для открытия уже «через пару недель».

В мэрии сообщили, что монтаж и установку самой бронзовой фигуры баатыра проведут инициаторы проекта — общественное объединение «Бишкек баатыр». Оно собрало во время марафона 8 млн сомов на строительство объекта.