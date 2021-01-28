Иссык-Кульский областной суд прекратил рассмотрение жалобы по делу об аварии с участием депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова. Об этом сообщило издание «Турмуш» со ссылкой на судебную коллегию облсуда.

Сама авария произошла летом 2019 года, в результате которой скончались четыре человека.

Судебная коллегия приняла такое решение, после того как прокурор и потерпевшая сторона отозвали свою жалобу на приговор Аламединского райсуда. Тогда райсуд вынес обвинительный приговор Эльдияру Халмурзаеву, который по версии стороны Токобекова управлял его автомобилем в момент аварии. Однако применив амнистию Халмурзаева выпустили.

Обвиняемому тогда грозило 7 лет лишения свободы, но после применения амнистии его обязали к выплате штрафа в 70 тысяч сомов и лишили права управлять автомобилем на 3 года.

«При назначении наказания суд учел характер преступления, принял во внимание обстоятельства, что Эльдияр решением Аламединского районного суда признан опекуном двух несовершеннолетних детей и является единственным кормильцем в семье», — сообщали тогда в суде.

Смертельная авария

Авария с участием автомобиля депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова произошла в Иссык-Кульской области близ села Бактуу-Долоноту в июле 2019 года — его кроссовер BMW X7 столкнулся с Lexus ES. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в Lexus.

УВД Иссык-Кульской области в конце октября того же года года сообщило о проведении экспертизы, доказавшей, что кроссовер ехал на большой скорости, что и стало причиной аварии. На трассе, где разрешено движение со скоростью в 60 км в час, авто двигалось со скоростью около 100 км в час.

Кроме этого, близкие погибших в ДТП сообщали, что кроссовер за рулем машины находился Токобеков, а не Халмурзаев. По их словам, автомобиль депутата БГК не останавливался на требование сотрудников патрульной милиции, а после аварии из машины Lexus ES пропал видеорегистратор.