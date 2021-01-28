Представительница экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева Мээрим Асанова 28 января сообщила, что супругу Сегизбаева и нескольких его сторонников отпустили из УВД Ленинского района Бишкека.

По ее словам, на них составили протокол. Однако причина задержания пока неизвестна.

«За что именно их задерживали, пока неизвестно. Не могу дозвониться до них. Всего в милицию доставили пять человек, включая супругу Абдиля Сегизбаева», — рассказала Асанова.

Ранее они вышли на мирный митинг в защиту Сегизбаева к Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, где проходила инаугурация нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

«Сегодня утром они вышли на акцию в защиту Абдиля Сегизбаева, но их задержали и доставили в УВД Ленинского района столицы. Они до сих пор там, пока ничего неизвестно», — сказала тогда Асанова.

Арест Сегизбаева

Бывшего главу Госкомитета Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

В обращении сообщается о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

Первомайский суд Бишкека 27 января вынес меру пресечения экс-главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву. По решению суда Сегизбаев пробудет в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 25 марта, на время досудебного производства.

По данным генпрокуратуры, Сегизбаева подозревают в незаконных действиях – в том, что он, «умышленно дискредитируя перед населением страны», обвинял в преступлениях депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаева и экс-генпрокурора Аиду Салянову.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в ходе расследования ГКНБ и Военная прокуратура получили доказательства того, что Сегизбаев совершил эти преступления.

Сам Абдиль Сегизбаев ранее заявлял, что ему «было отчасти известно после участия в президентских выборах», что на него может быть заведено уголовное дело. Он говорил, что не боится ареста и не собирается скрывать свою гражданскую позицию под его угрозой.

Заявление Сегизбаева о том, что он предполагал такие действия властей после его участия в выборах, связано с его противостоянием с победившим в президентской гонке на досрочных выборах Садыром Жапаровым.

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

5 января 2021 года представительница Сегизбаева Айжан Мусаева направила заявление в Налоговую службу с просьбой предоставить данные по уплате налогов от Жапарова.

Причиной этому стали 15 млн сомов, поступивших в избирательный фонд кандидата из его «собственных средств». Однако пока информации о том, что уплата была произведена, не было обнародовано.

Дело о «Белизгейт»

Осенью 2016 года Алмазбек Атамбаев будучи президентом Кыргызстана инициировал поправки в Конституцию страны. Однако это решение раскритиковали ряд депутатов фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес Атамбаева, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком». В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз.

В ответ депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.