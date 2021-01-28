Луковицы растений? Наверняка с витаминами. Спортивный костюм? Возможно в него встроен пульсоксиметр. За 2020 год кыргызские чиновники потратили 2,8 млрд сомов на прямые закупки, в том числе товаров для лечения COVID-19. Но в контрактах, кроме лекарств и СИЗов, мы нашли много неожиданных вещей. Угадайте, что из этого реально купили за счет бюджета, а что — мы сами придумали в редакции «Клоопа»?

Госзакупки — это система, с помощью которой государственные компании ищут поставщиков товаров, работ и услуг. Закупки эти могут быть любого масштаба — от покупки канцелярских принадлежностей до постройки школ и больниц.

Госкомпании выбирают поставщиков товаров и услуг по конкурсу: договор подпишут с тем, чья цена на торгах окажется ниже.

Иногда учреждениям можно заключать договоры с поставщиками напрямую, без предварительной публикации объявлений о закупке. Это можно делать:

если сумма закупки очень мала;

для обеспечения обороны и безопасности страны;

для защиты первых лиц государства и встречи иностранных делегаций;

если требуется немедленное медицинское вмешательство;

для ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

Но каждая из таких закупок должна быть документально обоснована.

С марта 2020 года в Кыргызстане действует режим чрезвычайной ситуации, что позволяет, например, больницам закупать товары и услуги для борьбы с COVID-19 без конкурса.

2,8 млрд сомов — на такую сумму кыргызские госкомпании заключили 8000 прямых договоров за 2020 год.

Мы изучили эти контракты и оказалось, в них не только лекарства и СИЗы, но и много того, что к борьбе с коронавирусом вообще не имеет отношения.

Угадайте, что из этого мы и вправду нашли в «ковидных» закупках, а что придумали сами!