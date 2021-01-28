Мэрия Бишкека 28 января сообщила, что подписала меморандум с «Газпром Кыргызстан» о переводе котельных коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» на природный газ. Так, с 1 октября 2021 года на газ переведут 19 котельных.

В муниципалитете отметили, что документ был разработан в рамках утвержденного правительством плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском, Аламудунском районах и Чуйской области.

План правительства рассчитан на 2021-2023 годы. В него входит 40 пунктов, которые должны выполнить в течение трех лет ряд государственных ведомств.

В частности, планируется проводить анализ заболеваемости населения из-за воздействия экологических факторов и приобрести автоматические станции мониторинга качества воздуха.

По словам и.о. мэра Балбака Тулобаева, дальнейшими действиями муниципалитета будут перевод на газ столичных бань и автомобилей.

«В новых жилмассивах все бани переведём на газ. Это где-то 205 бань. Это бани жителей и предпринимателей. После этого, переведём на газ автомобили тех, кто захочет и рассмотрим некоторые послабления. Или другие варианты рассмотрим и будем работать в этом направлении», — сказал Тулобаев.

В мэрии отметили, что «Бишкектеплоэнерго» обслуживает 66 котельных, из них 21 котельная – угольные, 23 – газовые, 11 – электрические, 11 – комбинированные. Ежегодно на содержание и обслуживание котельных с городского бюджета выделяется порядка 36 миллионов сомов.

Борьба со смогом

Экологическая ситуация является одной из самых острых проблем жителей столицы. Из-за отопительного сезона, большого количества машин в городе и

вредных выбросов в атмосферу, столицу каждый зимний сезон накрывает смог.

Эта проблема поднимается активистами и горожанами уже не первый год.

При этом, власти Бишкека и правительство долгое время не принимали конкретных мер по улучшению экологической ситуации в городе. Ранее и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев признался, что не может бороться со смогом, однако призвал граждан обращаться в правительство, чтобы уже оно приняло меры для выхода из ситуации.

И правительство 6 января все же утвердило план комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском, Аламудунском районах и Чуйской области. План правительства рассчитан на 2021-2023 годы.

Также и.о. премьер-министра Артём Новиков стал одним из инициаторов проверки финполом работы ТЭЦ, чтобы найти причины выброса загрязняющих веществ в воздух столицы.

Позже Новиков заявил, что финпол только по четырем котлам выявил превышение выбросов и что дело не в фильтрах, которые по данным властей очищают выбросы твердых частиц на 97%, а в топливе.

«Сейчас основная доля — местный уголь, он по калорийности ниже, а по зольности, наоборот, почти в четыре раза выше. По каждому типу угля есть замечания», — отметил тогда Новиков.

На это отреагировали в госпредприятии «Кыргызкомур» и заявили о том, что каракечинский уголь, который используют на ТЭЦ, не влияет на смог в Бишкеке.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха — выхлопные газы машин. Воздух также загрязняется и от частного сектора, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха, кроме машин и жилмассивов, влияют выбросы от ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома.

Ранее власти сообщили, что рассматривают вариант перевода работы ТЭЦ с угля на газ, а 22 января замгендиректора «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдыяров сообщил, что компания готова предоставить 20-25% скидку от текущего тарифа газа для ТЭЦ, если её работу переведут на голубое топливо.

По словам и.о. премьер-министра на переоборудование ТЭЦ потребуется около 3,5 млрд сомов. Котлы менять не придется: они еще советские и рассчитаны и на работу на газе.