Государственная регистрационная служба 28 января сообщила, что новые биометрические загранпаспорта кыргызстанцев будут защищены более 30 элементами защиты. Первая партия должна прибыть в Кыргызстан уже в конце февраля.

Элементы защиты новых загранпаспортов

В ГРС отметили, что биометрические паспорта «не дань моде, а попытка противостоять общемировым проблемам». Так, среди элементов защиты, есть и тактильные элементы на обложке, нанесенные с помощью когнитивной печати и тиснения. Кроме этого, в ГРС отметили, что водяные знаки, голограммы, защитные нити, современные материалы и лазерная технология нанесения персональной информации — это требование времени от элементов фальсификации и терроризма.

«Самой главной защитой новых паспортов служит электронный чип со всеми данными и фотографией владельца документа. В связи с изменением новых технологий и введением новых элементов защиты, общегражданские паспорта могут меняться через каждые 3-5 лет», — сообщили в ведомстве.

В ГРС уверяют, что новые загранпаспорта обеспечат кыргызстанцам удобное и безопасное передвижение.

С помощью биометрических паспортов власти также надеются улучшить имидж Кыргызстана в мире (который кыргызские паспорта изрядно испортили) и упорядочить учет тех, кто пересекает госграницу. Кроме того, так страна хочет сократить число транснациональных преступлений с участием граждан Кыргызстана.

Дизайн загранпаспортов

Теперь на страницах нового паспорта будут изображения символов регионов Кыргызской Республики — исторического музея на площади «Ала-Тоо», памятника Манасу, цветка Айгуль, архитектурного комплекса «Таш-Рабат», озера Иссык-Куль и другие достопримечательности.

Также на внутренней стороне задней обложки общегражданского паспорта размещено небольшое изображение административно-территориальной карты Кыргызской Республики.

Кто изготовил и когда их можно будет получить?

В ГРС сообщили, что первые 100 тысяч новых загранпаспортов прибудет в конце февраля 2021 года. Ранее ведомство сообщило, что новые загранпаспорта начнут выдавать с апреля.

В ведомстве сообщили, что после того, как прибудут паспорта, ГРС начнёт процесс персонификации.

«Будут вводиться персональные данные в электронную микросхему, расположенную на обложке новых паспортов, и наноситься личная информация владельца с помощью лазерной технологии», — отметили в ГРС.

Поставкой занимается немецкая компания Mühlbauer ID Services. С ней ГРС заключила договор на изготовление и поставку бланков новых биометрических загранпаспортов 29 мая 2020 года. По контракту в течение трех лет немецкая компания изготовит более 1,5 млн бланков.

Ранее замглавы ГРС Тилек Батырканов заявлял, что стоимость биометрического загранпаспорта будет не менее 400 сомов.

«Контракт заключен в сомах, поэтому стоимость паспорта не будет зависеть от изменений иностранных валют», — отметили в ГРС.

В ведомстве также сообщили, что биометрические загранпаспорта выпустят в двух вариантах — с 50 страницами будут для граждан, часто выезжающих за рубеж, и обычный с 34 страницами.

В ГРС отметили, что отчество владельца биометрического паспорта на латинице будут прописывать по желанию самого человека.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку биометрических загранпаспортов на 1,2 млрд сомов в 2018 году. В нем приняли участие пять иностранных компаний, где немецкая компания Muhlbauer ID Services предложила минимальную сумму в 686,7 млн сомов. Однако комиссия ГРС отдала победу литовской «Гарсу Пасаулис», предложившей 940,1 млн сомов. Немецкая Muhlbauer ID Services и французская IDEMIA France заявили, что «в ходе тендера были допущены нарушения», и потребовали аннулирования итогов конкурса.

В феврале 2019 года по фактам нарушений было возбуждено уголовное дело. В рамках дела были задержаны руководители ГРС — директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Решением суда они оштрафованы на 500 тысяч сомов. Глава ГРС Алина Шаикова подала в отставку на фоне скандала.