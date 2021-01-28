Министерство национальной обороны Турции сообщило о задержании 12 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), среди которых были трое кыргызстанцев.

*«Исламское государство» запрещенная в Кыргызстане террористическая организация.

По данным турецкого ведомства, задержание прошло 31 декабря, когда боевики незаконно перебрались из Сирии в Турцию. Среди задержанных также были граждане России и Узбекистана.

«Было установлено, что этими лицами оказались пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Кыргызстана. Все они являются террористами из ИГ», — сообщает минобороны Турции.

Кроме этого, расследование турецких служб установило, что один из задержанных числится в «красной категории», находившихся в розыске боевиков.