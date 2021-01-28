Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента, у которых подтвердили коронавирус. Смерти зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 408 человек с COVID-19. Но ранее межведомственная комиссия по расследованию работы госорганов и муниципалитетов по борьбе с коронавирусом сообщила, что реальные данные о смерти намного выше.

Штаб сообщил, что за сутки вирус выявили у 128 человек. Больше всего новых случаев заражения в Чуйской области. В городе Ош, в Ошской, в Баткенской и Таласской областях ни одного случая не зафиксировано.

Бишкек — 48;

Чуйская область — 60;

Нарынская область — 6;

Иссык-Кульская область — 9;

Джалал-Абадская область — 5.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 84 303 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровел и был выписан из больниц 151 пациент. По всей стране за все время пандемии выписали 80 481 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 28 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 618 пациентов. Кроме этого, еще 863 пациента лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии 21 пациент, еще 206 человек в тяжелом состоянии.

Среди медработников два новых случая заражения COVID-19. Они зарегистрированы в Бишкеке и Чуйской области. За сутки с выздоровлением из стационара выписан один медик, а из домашней самоизоляции два медработника.

Всего COVID-19 подтвердился у 4 170 медиков, из которых всего выздоровели 4 083 медработника.