Журналист-расследователь Ыдырыс Исаков сообщил, что 27 января его вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности в Оше. По его словам, его вызвали в качестве свидетеля по делу экс-начальника управления финполиции Айбека Токоева.

«Звонят 2-3 дня, представляются сотрудниками ГКНБ. Я был в селе. Сегодня снова связались. Теперь пойду», — сказал журналист «Азаттыку».

По данным ИА 24.kg, журналист должен был рассказать, откуда получил информацию для своего расследования про богатство Токоева.

Сообщается, что следственная группа, которая расследует дело о «незаконном обогащении» Токоева, находится в Оше.

В ГКНБ на момент публикации данную информацию не прокомментировали, однако подтвердили, что Исакова действительно вызывали на допрос.

Что за расследование?

Ранее журналисты-расследователи Ыдырыс Исаков, Марат Уралиев и Болот Темиров выпустили расследование про богатство Токоева, после чего 18 января он был задержан по подозрению в «незаконном обогащении», а позже водворён в СИЗО ГКНБ до 18 марта.

По предварительным данным, общая сумма имущества и активов Токоева составила более $4 млн, что не соответствует его легальным доходам.

Всем по дому, всем по квартире

До назначения Токоева в финпол у членов его семьи почти не было никакого имущества. Но после его родственники стали регулярно покупать недвижимость. В 2020 году, после октябрьских событий, его родственники стали продавать и переоформлять на других людей богатства, которое они собирали с 2014 года.

Официальная заработная плата органа, в котором работает Токоев — порядка 25 тысяч сом, а его жена нигде не работает. На Токоева не зарегистрировано никакое имущество, зато на его супругу регистрировали квартиру и дом.

До 2014 года на имя ее отца был зарегистрирован только его собственный дом в Кара-Суу. После того как зять устроился в финпол, 27 апреля 2015 года мужчина за один день купил 2 квартиры с гаражом в подвале в многоквартирном доме Оша «Башня Оша», где, пожалуй, самые дорогие квартиры в городе.

В том же году дядя Токоева тоже за один день приобрел две квартиры. Одну из квартир он купил в многоэтажном доме на улице Исанова, а вторую — в «Башне Оша», вместе с гаражом. Супруга дяди Токоева открыла заправочные станции на дорогах Ош — Ноокат и Ош — Алай и сдала эти места предприятию «RedPetroleum». Кроме этого, рядом с заправкой на дороге Ош — Алай она открыла чайхану, бильярдную, столовую и магазин. А заправку на дороге Ош — Ноокат продала после октябрьской нестабильности.

На имя младшей сестры Айбека Токоева до 2016 года была зарегистрирована только одна квартира и одна заправка. После прихода брата на должность, она тоже приобрела квартиру в «Башне Оша». Позже она в селе Жаны-Талап купила три участка и большой торговый зал в центре Кара-Кулжи.

Токоев и выборы-2017

Согласно расследованию журналистов, Токоев сыграл значительную роль на президентских выборах 2017 год. Сотрудники финпола Оша ездили голосовать по форме №2 в село Жаны-Талап Кара-Кулжинского района — родном селе Токоева.

4 октября в селе Жаны-Талап насчитали 691 избирателя и 183 из них не были реальными жителями села.

После этих выборов Токоева повысили в должности.